Spuwen naar politie levert man acht maanden cel op Siebe De Voogt

13 juni 2019

15u52 0 Oostende Een 39-jarige man uit Namen heeft in de Brugse rechtbank een voorwaardelijke celstraf van acht maanden gekregen voor weerspannigheid tegenover de politie. L.A. spuwde naar twee agenten, toen die wilden tussenkomen in een ruzie met zijn vrouw.

De Waal genoot op 21 mei 2017 van een tripje naar zee met zijn vrouw en minderjarige zoon. Volgens het openbaar ministerie kreeg L.A. ruzie met z’n echtgenote, waarop de politie moest tussenkomen. De dertiger was duidelijk dronken en stampte naar de agenten. Hij bespuwde hen en ging nadien ook in het commissariaat als een razende tekeer. L.A. bleek geen onbekende voor het gerecht en liep in het verleden al 24 veroordelingen op. De rechter verplichtte hem donderdagmorgen om begeleiding te volgen voor zijn alcoholprobleem.