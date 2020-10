Spullen gestolen uit drie geparkeerde voertuigen, politie klist verdachte in de buurt Bart Boterman

03 oktober 2020

11u15 34 Oostende In de omgeving van de Torhoutsesteenweg en Alfons Pieterslaan in Oostende is vrijdag tot drie keer toe gestolen uit voertuigen. De politie heeft wel een verdachte opgepakt.

Rond 6.45 uur kwam een eerste melding binnen bij de politie. Tijdens een levering aan supermarkt Carrefour in de Alfons Pieterslaan werden goederen gestolen uit de cabine van de vrachtwagen. De trucker (39) uit Sint-Niklaas merkte de diefstal pas op bij het vertrek. Van een dader was geen spoor.

Laptops en smartphone

Wat later, rond 8.40 uur, werd de politie verwittigd door technici van Proximus die aan het werk waren aan de Torhoutsesteenweg. Hun drie auto’s stonden in de onmiddellijke omgeving geparkeerd en waren niet afgesloten. De werklieden haalden er de hele tijd materiaal uit, maar toch slaagde de dief erin om twee laptops en een smartphone uit een van de wagens te halen.

Rond 12.30 kwam er alweer een melding binnen van diefstal uit een auto, dit kere in de Alfons Pieterslaan. De buit was een rugzak van een 25-jarige man uit Vleteren.

Kapperszaak?

Een getuige kon een beschrijving van de dader geven. De politie trof wat later een verdachte aan. De man wordt ondervraagd en het onderzoek loopt.

Of hij ook iets met een inbraakpoging bij een kapperszaak in de Rogierlaan te maken heeft, eveneens vrijdagmorgen, wordt onderzocht. Het slot was beschadigd, maar de dader in kwestie raakte niet binnen.