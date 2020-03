Spuikom volgende dagen nog onder toezicht: mogelijk duiken nog stoffelijke resten van Emmy (67) op Bart Boterman

14 maart 2020

16u27 10 Oostende In en aan de oevers van de Spuikom in Oostende wordt nog steeds gezocht naar lichaamsdelen van de vermoorde Emmy Geboers (67). Volgens het Brugse parket zal het bassin ook de komende dagen onder toezicht staan van politie en brandweer om te vermijden dat stoffelijke resten aanspoelen of boven komen te drijven, uit respect voor de familie en om wandelaars te behoeden.

Emmy Geboers werd zondagnacht vermoord door Khaldoon A.B. (39), medebewoner van het appartementsgebouw in de Voorhavenlaan. De verdachte werd dinsdag opgepakt en gaf toe dat hij het lichaam van Emmy Geboers in stukken sneed op zijn appartement en de lichaamsdelen dumpte op verschillende locaties in de Spuikom. Een zinsverbijsterende gedachte, niet in het minst voor de familie van het slachtoffer. Over het motief is nog steeds geen duidelijkheid, ook niet bij de speurders. Khaldoon A.B. zou dan wel een motief hebben aangegeven, zijn uitleg zou te absurd zijn om aan te nemen. Het onderzoek loopt nog volop.

Donderdag werden stoffelijke resten van Emmy Geboers uit de Spuikom gehaald door de Cel Vermiste Personen, de federale gerechtelijke politie en het labo. Ook vrijdag gingen de zoekacties verder, met inzet van onder meer de politiehelikopter. Zaterdag verzamelden dan de brandweer en lokale politie bij het bassin om verder te zoeken naar stoffelijke resten. “De Spuikom zal ook de volgende dagen nog onder toezicht staan van politie en brandweer. Dat om te vermijden dat er nog stoffelijke resten komen boven te drijven en aanspoelen, uit respect voor de familie en om wandelaars te behoeden”, zegt procureur Fien Maddens van het Brugse parket.