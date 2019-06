Sportzaal basisschool Hendrik Conscience krijgt facelift dankzij subsidies Leen Belpaeme

25 juni 2019

19u01 0 Oostende De basisschool Hendrik Conscience krijgt 210.500 euro om hun sportzaal te vernieuwen en de bijhorende kleedruimtes en douches. Na de renovatie zullen ook verenigingen van de infrastructuur gebruik kunnen maken.

De sportzaal van de basisschool in het Westerkwartier is momenteel te verouderd om te laten gebruiken door verenigingen. Nochtans zou dat een grote meerwaarde betekenen. De school diende daarom een dossier in bij Sport Vlaanderen om de sportinfrastructuur te verbeteren. “Het is jammer dat deze zaal niet benut wordt. Het is een goede locatie voor openbaar vervoer of fiets en het ligt middenin een omgeving waar heel veel Oostendenaars wonen”, vindt directeur An Pottier zelf. Dit jaar werd een bijkomende eis gesteld aan scholen die een dossier indienden voor subsidies. “De zaal moest in een kansarme wijk liggen. Onze wijk Westerkwartier is jammer genoeg belast met tal van problematieken. Vandaar dat we dus echt wel moesten meedingen dit jaar voor een subsidieondersteuning en we hebben die ook gekregen. We kunnen dus niet alleen onze zaal renoveren, maar ook kleedruimtes voorzien van douches, een AED toestel hangen, volledig nieuw sanitair plaatsen en nog zoveel meer. De Oostendse sporter zal dus vanaf 2020 er een nieuwe gerenoveerde sportzaal bij hebben waar tal van sportclubs hun stekje zullen vinden”, meldt de directeur trots.