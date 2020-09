Sportpark De Schorre afgesloten: kans op vallende bomen of takken te groot door storm Odette Bart Boterman

25 september 2020

13u53 0 Oostende Het stadsbestuur van Oostende heeft besloten om Sportpark De Schorre in Stene af te sluiten naar aanleiding van aangekondigde storm Odette. Het sportpark zal vanaf vrijdag om 15 uur tot en met zaterdag gesloten blijven.

De beslissing werd genomen door het te hoge risico op vallende takken of omvallende bomen door rukwinden. De bomen hebben immers nog bladeren en vangen zo veel wind. Alle clubs die vrijdagavond en zaterdag zouden trainen of wedstrijden spelen op een van de terreinen, werden verwittigd. De Mr.V-Arena blijft wel nog toegankelijk, al is dit op eigen risico.

Voorts zijn de oostelijke en westelijke strekdammen dicht voor wandelaars. De storm zou goed voelbaar moeten zijn rond 18 uur en zijn hoogtepunt bereiken tussen 22 uur en 2 uur ‘s nachts, met windsnelheden tot 130 kilometer per uur. Wie niet buiten moet zijn, blijft beter binnen.