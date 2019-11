Sportlerares bestolen in zwembad Bart Boterman

04 november 2019

20u04 0 Oostende In het stedelijk zwembad van Oostende, langs de Koningin Astridlaan, is maandag een sportlerares bestolen.

Rond 14 uur bleek dat haar rugzak, die ze bij het bad had laten staan terwijl ze les gaf, gestolen was. In de rugzak zaten haar persoonlijke spullen. De politie kwam ter plaatse en stelde een pv op.