Sportcomplex Ghistelehof krijgt opnieuw inbrekers over de vloer: kluis gestolen bij Jumplay Bart Boterman

24 september 2019

17u02 2 Oostende In de nacht van maandag op dinsdag is ingebroken in het sportcomplex Ghistelehof in de Zomerloosstraat in Gistel. De inbrekers namen een kluis met geld mee bij trampolinepark Jumplay. “De tweede keer in anderhalve maand tijd dat er wordt ingebroken. Ik hoop dat de zaak snel opgelost is, want we vermoeden dat het dezelfde daders zijn”, zegt Francis Goethals van Jumplay.

De dieven probeerden via verschillende deuren en ramen binnen te breken in het sportcomplex maar dat mislukte initieel. Tot ze van op het dak een raampje verbrijzelden bij een opbergruimte van de keuken van The Gym, die doorgang geeft tot bij Jumplay. “Ze hebben onze kluis met geld uit de muur gerukt en meegenomen. Verder bracht de inbraak ook heel wat schade aan het gebouw mee. Leuk is het allerminst en we staan machteloos. De politie en het labo zijn hier geweest voor een onderzoek”, zegt Francis Goethals van Jumplay. Bij de fitness of de DD-Bar, waar men eerst een raam probeerde te verbrijzelen, is niets gestolen. De inbrekers waren blijkbaar enkel uit op geld.

“We hopen dat er snel een doorbraak in het onderzoek komt en we binnenkort niet opnieuw slachtoffer worden. We vermoeden dat het dezelfde daders zijn van de vorige keer, begin augustus. Ook toen werd bij ons geld gestolen. Het is alsof ze deze plaats goed kennen. We blijven intussen verder werken aan extra beveiliging”, besluit Francis Goethals. De daders werden ook gefilmd met de bewakingscamera.