Sportclubs starten trainingen terug op in de buitenlucht Leen Belpaeme

24 mei 2020

12u24 1 Oostende Een 20-tal sportclubs die normaal gezien binnen sporten hebben ondertussen een terrein aangevraagd bij de sportdienst van Oostende om terug te kunnen trainen, maar nu in open lucht en volgens de maatregelen van de Federale Overheid.

Sportclubs mogen opnieuw trainen in openlucht. De clubs die normaal gezien binnen trainen maken ook van deze gelegenheid gebruik om hun activiteiten, weliswaar in aangepaste vorm, terug op te starten. “We hebben de sportclubs de mogelijkheid gegeven om een aanvraag in te dienen bij de sportdienst om gebruik te maken van een sportterrein in Sportpark De Schorre. We bundelen de sportactiviteiten zo op deze terreinen. Er waren aanvragen om op het strand of in parken samen te komen, maar we houden de activiteiten liever binnen het sportpark zodat alles veilig kan verlopen”, zegt schepen van Sport Bart Plasschaert (CD&V) Een 20-tal sportclubs zijn ondertussen op het aanbod ingegaan. Zo ook de afdeling Trampoline van WIK Oostende. “We kunnen natuurlijk niet trainen zoals anders. We kunnen de trampolines moeilijk naar buiten verhuizen, maar na al die weken online trainingen geven merk je wel dat de sporters blij dat ze opnieuw samen, weliswaar op afstand, kunnen trainen. Dat is toch belangrijk voor het groepsgevoel en de motivatie”, vertelt Annick Deweert. Voor de leden die op hoog niveau trainen heeft de opschorting van de trainingen grote gevolgen. “De impact is inderdaad groot, maar daarom zullen we deze zomer geen pauze inlassen en trainen we gewoon door van zodra we opnieuw binnen mogen trainen.”