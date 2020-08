Spiegel repeteert coronaproof voor nieuwe voorstelling in december Leen Belpaeme

24 augustus 2020

08u19 0 Oostende Vzw Spiegel is begonnen met de eerste repetities voor hun voorstelling in december. Die repetities zien er dit jaar toch wat anders uit, maar de toneelvereniging is ambitieus om er ook dit jaar voor te gaan. “We voegen onze eigen leuke elementen toe zodat de coronamaatregelen best een leuke vertaling krijgen", zegt voorzitter Hilde Veulemans.

Het is voor heel wat toneelverenigingen afwachten of het mogelijk zal zijn om in het najaar hun voorstellingen te brengen. Enkele verenigingen lieten daarom al weten dat ze het risico niet nemen. Spiegel heeft ook de afweging gemaakt en besloten om er toch voor te gaan. “Vanwege De Grote Post kregen we een mooi voorstel. We mogen in de grote zaal spelen in plaats van de kleine zaal. Daardoor kunnen we, volgens de huidige maatregelen, 138 mensen per voorstelling toelaten. In de kleine zaal waren er dat maar 50. Daarmee kunnen we onze productie financieel rond krijgen want we hoeven geen hogere huurprijs te betalen. We kunnen deze upgrade dan ook ten zeerste waarderen. Het financiële kostenplaatje was daarmee opgelost, wat voor een vereniging zeer belangrijk is. Maar ook de spelers hebben gewikt en gewogen. Het is geen evidentie om met mondmaskers te repeteren, contact te vermijden en zo meer. Unaniem werd echter beslist om toch door te gaan, tenminste als vanuit ‘Brussel’ niet weer andere maatregelen uitgevaardigd worden. We zijn reeds gestart met de repetities en het valt reuzegoed mee”, zegt voorzitter Hilde Veulemans.

De Spiegel heeft gekozen voor ‘De Kleinen van de gebeurs’, in regie van Arnold Lernout. “Deze knotsgekke komedie bewerken we, op onze manier, met leuke elementen zodat de coronamaatregelen best een leuke vertaling krijgen.” De spelers zijn Johan Verstraete, Hilde Delrue, Geert Simoen, Gunther Vanmassenhove, Gwen Deprez, Tine Vandenbroucke en Hilde Veulemans. Het stuk wordt opgevoerd op 3, 4, 5 en 6 december. De geplande voorstellingen van ons Wandeltheater FORTES,die zouden doorgaan begin september in het Fort Napoleon van Spiegel werd wel geannuleerd.