Spelers van KVO roepen met een leuk filmpje iedereen op om thuis te blijven (en Custovic kan blijkbaar goed dansen) Timmy Van Assche

18 maart 2020

02u42 0 Oostende Mocht de boodschap nog niet zijn doorgedrongen: blijf in deze coronacrisis gewoon thuis. De spelers van KV Oostende zorgen er met een leuk filmpje voor dat iedereen die boodschap dubbel in de oren knoopt.

De reguliere voetbalcompetitie had vorige week al moeten afgelopen zijn, maar daar stak het coronavirus zoals bekend een stokje voor. De spelers van KV Oostende kregen een individueel programma mee naar huis, zoals spierversterkende oefeningen. Maar met een leuk filmpje proberen ze iedereen nógmaals duidelijk te maken dat thuis blijven echt wel de boodschap is in deze verwarrende tijden. We zien bijvoorbeeld verdediger Ari Skulason die push-ups doet met een van zijn kinderen op de rug. Of flankspeler Brecht Capon wiens dochter even voor personal coach speelt. Keeper William Dutoit krijgt dan weer een ferme lap rond z'n oren van z’n kindje. En trainer Adnan Custovic bereidt die allerlaatste match tegen Cercle Brugge voor - onzeker wanneer die gespeeld wordt -, maar toont zich tegelijk een begenadigd danser.