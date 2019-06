Spelers van BCO werden gevierd in het stadhuis Leen Belpaeme

14 juni 2019

17u57 4 Oostende Basketbalclub Oostende kroonde zich opnieuw tot Belgisch Kampioen, na 69-62 winst tegen de Antwerp Giants. Het is al de achtste beker op rij voor de club. De spelers, de staf en enkele trouwe supporters werden daarom ontvangen op het stadhuis van Oostende door het schepencollege.

Burgemeester Bart Tommelein toonde zich daar terecht trots. “Jullie kunnen een burgemeester echt wel op het puntje van zijn stoel laten zitten. Ik ben ongelofelijk fier op wat ons clubs gepresteerd hebben. KVO haalde net niet de bekerfinale. Hermes won de bekerfinale in Antwerpen en jullie verloren nipt in Vorst Nationaal. Ik was al een tijdje aan het wachten op een groot feest en donderdag was het zover. We hebben een kampioen. Dat het tegen Antwerpen is doet me net een beetje meer plezier. Jullie zijn een voorbeeld voor onze stad en onze jeugd. Jullie tonen dat het loont om altijd het beste van jezelf te geven.” Tijdens de huldiging werd ook Marijke Schaepelinck in de bloemetjes gezet die 20 jaar de general manager was van de club.