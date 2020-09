Spelers KV Oostende stoppen Proper Strand Lopers handje toe Timmy Van Assche

16 september 2020

16u55 12 Oostende Woensdagmiddag trokken de spelerskern en coaches van KV Oostende naar het strand om er mee zwerfvuil te helpen ruimen. De actie is een voorloper van de ‘International Coastal CleanUp Day’ komend weekend.

Tijdens de internationale opruimdag van zaterdag worden mensen aangemoedigd om alle stranden wereldwijd proper te maken. Zo wordt aandacht gevraagd voor de problematiek rond plastiek die in de zeeën en oceanen belandt. Als enige voetbalclub aan zee in onze hoogste klasse wil KVO hier zijn steentje aan bijdragen. Omdat Oostende zaterdagmiddag moet voetballen tegen OH Leuven, stroopte de club woensdagmiddag al mouwen op. Hiervoor werd samengewerkt met de lokale organisatie ‘Proper Strand Lopers’, die op vrijwillige basis elke dag het strand opruimt. De spelers en technische staf van KVO wandelden met een prikker en vuilniszakken tussen het Klein Stand en Casino Kursaal het strand af.

Voorbeeldfunctie

“We willen als club tonen dat gezondheid en milieu na aan ons hart liggen", vertelt KVO-trainer Alexander Blessin. “Iedereen wil zich inzetten voor een proper strand en als club vertolken we een voorbeeldfunctie. Het is best opvallend wat we hier allemaal aantreffen. Mijn vuilniszak alleen al telt vele tientallen sigarettenpeuken. We zijn blij dat we de Proper Strand Lopers kunnen helpen, want deze vrijwilligers leveren alvast uitstekend werk.”

Wie zelf een handje wil helpen, kan zaterdag deelnemen aan de World Cleanup Day. De Proper Strand Lopers blazen dan op verschillende plaatsen verzamelen om 14 uur. In Oostende vormt hun strandcabine op het Klein Stand bij de strekdam het vertrekpunt, in Nieuwpoort, Bredene en Blankenberge kan je individueel of met je bubbel het strand ruimen. Vrijwilligers va de zwerfvuilorganisatie zijn present.