Spegelaere viert 55ste verjaardag met officiële opening van nieuw winkelconcept Timmy Van Assche

13 september 2019

16u37 0 Oostende Supermarktketen Spegelaere heeft haar nieuwe winkelconcept in de Torhoutsesteenweg officieel geopend. Om de viering extra kracht bij te zetten, worden alle klanten extra in de watten gelegd met een uitgebreide degustatie van verse producten.

Eind vorig jaar kon je in deze krant al lezen dat de familiale supermarkt keten Spegelaere haar filiaal in Oostende een complete metamorfose gaf. Het volledige pand werd tot op de naad gestript en uitgebreid met een loods naast de deur. Zo steeg de winkeloppervlakte van 1.700 naar maar liefst 2.700m². De grote werken aan het nieuwe winkelconcept zijn al eventjes achter de rug, maar nu wil Spegelaere alle klanten betrekken in de viering. Zo kan je nog tot en met zondag 15 september genieten van een uitgebreide degustatie. Het filiaal is veel meer dan alleen een supermarkt. Er is een overdekte markthal vol verse producten - groenten en fruit, brood, pizza’s en ga zo maar door - en een tea-room genaamd The Place. Klanten kunnen er een tasje koffie drinken en tegelijk zonder meerkost zijn of haar aankopen opeten, zoals een broodje met de lekkere preparé van het huis. Toegegeven: het is er gezellig toeven, vooral dankzij de vele natuurlijke lichtinval.

De keten bestaat overigens 55 jaar. Spegelaere heeft ook winkels in Oudenburg, Jabbeke en Eernegem, waar ook het logistiek centrum met verscentrale in Eernegem is gevestigd. In totaal stelt Spegelaere meer dan honderd mensen te werk, waarvan een dertigtal in Oostende.