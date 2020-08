Speelt KV Oostende in september mét publiek in de Diaz Arena? “Plan ligt klaar om coronaproof fans toe te laten” Timmy Van Assche

19 augustus 2020

00u11 0 Oostende Het leuke voetbal dat KV Oostende de afgelopen weken bracht, moesten de fans thuis bekijken. Maar misschien wordt competitievoetbal mét publiek opnieuw toegelaten. En als het zover komt, dan is KVO er klaar voor, zo meldt ‘chief operating officer’ Thorsten Theys.

De kustploeg - en bij uitbreiding alle andere teams in ons land - hopen in september weer publiek te mogen verwelkomen in eigen stadion. Veel zal afhangen van wat donderdag wordt beslist in de Nationale Veiligheidsraad. “Ons plan om coronaproof voetbal mét publiek aan te bieden, ligt al eventjes klaar”, zegt COO Thorsten Theys. “Om dit te kunnen realiseren, willen we de abonnees alvast enkele vragen stellen. Elke abonnee ontvangt daarom een mail om zijn of haar bubbel door te geven. Zo willen we onze abonnees volledig conform de coronaregelgeving een plekje aanbieden in de Diaz Arena.” KVO had eerder al aan de overkoepelende Pro League een plan voorgesteld waarin het 36 procent of zo’n 3.000 supporters zou kunnen ontvangen in de Diaz Arena. Alleen: dat plan werd opgesteld vóór de strengere maatregelen en vloog dus (tijdelijk?) in de koelkast.

Gratis tickets

Per wedstrijd die abonnees niet kunt bijwonen omwille van COVID-19, hebben ze recht op één gratis ticket voor een wedstrijd naar keuze. Omdat de thuiswedstrijd tegen Beerschot van twee weken terug achter gesloten deuren werd gespeeld en dat ook tegen Anderlecht zo zal zijn, betekent dat seizoenskaarthouders nu al twee gratis tickets krijgen. Die kaarten zijn beschikbaar vanaf het moment dat er weer onbeperkt publiek toegestaan is. Ze gelden ook voor volgend seizoen én voor de topwedstrijden tegen Anderlecht en Club Brugge.

Vrienden aanbrengen

Wie abonnee is en een vriend(in) aanbrengt die ook een abonnement koopt? Dan krijg je per aangebrachte persoon 10 euro consumptiewaarde op je kaart en dit tot zo ver de waarde van je abonnement gaat. Heb je bijvoorbeeld een seizoenskaart ter waarde van 199 euro, dan kan je tot 20 vrienden aanbrengen en krijg je je abonnement integraal terugbetaald via consumptiewaarde op je kaart. De aangebrachte vriend(in) mag vorig seizoen evenwel geen abonnement hebben gehad. Door samen naar de fanshop in de Van Tyghemlaan te komen, kan de consumptiewaarde op jouw abonnement geplaatst worden.