Speelpleinwerking wordt duurder, maar gezinnen in armoede krijgen een korting en betalen slechts 1,4 euro per dag Leen Belpaeme

09 december 2019

15u55 28 Oostende Het hing al een tijdje in de lucht dat er veranderingen zouden doorgevoerd worden in de prijzen voor de speelpleinwerking in Oostende. Sp.a/stadsmakers was hier al even ongerust over en nu heeft schepen Bart Plasschaert (CD&V) ook enkele wijzigingen bekend gemaakt. Zo mogen voortaan enkel kinderen uit Oostende naar de werking komen en wordt de prijs verhoogd van 4 naar 7 euro, maar mensen in armoede krijgen een kansentarief aan 1,4 euro. Ouders moeten ook 48 uur op voorhand inschrijven. De naam Speelcompagnie verdwijnt maar er is nog geen vervanging.

Tot nog toe kwamen ook 10 à 15 procent van de kinderen niet uit Oostende, maar uit randgemeenten als Bredene. “We hebben een beleidsbeslissing genomen dat we onze willen toespitsen op de mensen die uit Oostende zelf komen of tweede verblijvers. Omdat er veel gescheiden ouders zijn is de regel dat één ouder moet gedomicilieerd zijn in Oostende”, zegt Plasschaert. De beslissing heeft onder meer te maken met de prijs. Zo kost de opvang de stad 23 euro per kind/ per dag. Elk kind betaalde tot nog toe 4 euro per dag met warme maaltijd inbegrepen. Oostende zal daarom ook de gewone prijs optrekken naar 7 euro per dag. “In de randgemeenten ligt de prijs op 5 of 6 euro zonder warme maaltijd. Die maaltijd willen we zeker behouden omdat het voor kinderen in arme gezinnen heel belangrijk is.” Daarnaast wordt er ook gewerkt met het systeem van de UITpas waarbij gezinnen met een beperkt inkomen een kansentarief krijgen. “Zij betalen voortaan maar 1,4 euro per dag meer of 20 procent van de kostprijs. We vermoeden dat zo’n 30 procent van de kinderen onder dit tarief zullen vallen. Momenteel heeft een derde van de UITpassers al een kansentarief.”

Nog een grote wijziging in de organisatie van de speelpleinwerking, maar ook voor de ouders die er gebruik van maken is dat ouders voortaan 48 uur op voorhand moeten aangeven of hun kind zal komen naar de speelpleinwerking. “Tot nu toe kwamen mensen hun kinderen de dag zelf gewoon brengen. We wisten op voorhand totaal niet hoeveel kinderen er die dag zouden zijn. Daardoor moesten ’s morgens nog vlug organisatorische beslissingen genomen worden en maaltijden besteld worden. Het was moeilijk om te voorspellen omdat er grote schommelingen waren. Zo had je in 2019 in Mariakerke dat er op 16 augustus 76 kinderen aanwezig waren en op 4 juli 222. Op die manier heb je de ene dag te veel animatoren en de andere dag veel te weinig. In 2018 waren er in Zandvoorde op 7 augustus 35 kinderen en op 8 augustus, of een dag later 95 of drie keer zoveel”, zegt Plasschaert samen met Olivier Volckaert, diensthoofd van de Jeugddienst.

Door mensen vooraf te laten inschrijven wil de stad vooral de kwaliteit van de werking opkrikken. “De animatoren zullen zich veel beter kunnen voorbereiden omdat ze exact weten wie er komt en hoeveel. We zullen ook de inhoudelijke werking wat bijsturen. Zo wordt niet één spel gespeeld waar de kinderen verplicht aan moeten meedoen, maar wil de Jeugddienst dat de animatoren twee of drie activiteiten uitwerken. Zo kunnen kinderen kiezen of ze liever een actief spel doen of zich liever wat rustiger bezighouden. We werken zo meer op maat van de kinderen zelf”, licht Sam Matton van de jeugddienst toe.

Gemiddeld komen zo’n 600 kinderen per dag naar de speelpleinwerking. In totaal gaat het om zo’n 1500 verschillende kinderen. Daarvoor worden jaarlijks 200 animatoren ingeschakeld. Eerder verhoogde de stad al de minimumleeftijd waarop kinderen naar de werking kunnen komen. Dit blijft ook behouden. Voor 2020 kunnen enkel de kinderen die geboren zijn in 2016 of ervoor naar de speelpleinwerking komen. Jongere kinderen kunnen enkel naar de buitenschoolse kinderopvang. De speelwerking blijft in de paas- en zomervakantie op vijf locaties in de verschillende wijken in de stad.