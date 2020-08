Speedboot gaat in vlammen op: rookpluim tot ver boven Oostende te zien Mathias Mariën

17 augustus 2020

13u39 68 Oostende Aan de Visserskaai in Oostende is maandagmiddag even na 12 uur een motorboot in vlammen opgegaan.



Volgens de eerste vaststellingen brak het vuur uit in de motor van het vaartuig door een kortsluiting. Dat gebeurde toen er onderhoudswerken bezig waren. De brand zorgde voor een metershoge rookpluim die tot ver te zien was. De brandweer had de situatie uiteindelijk wel snel onder controle. Gewonden vielen er niet. De hulpdiensten haalden de speedboot - die door het bedrijf Captain Blue wordt gebruikt voor een trip op zee - uit het water. Het vaartuig is wellicht rijp voor de schroothoop.