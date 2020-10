Spectaculaire crash op Verenigde Natieslaan: inzittenden ontsnappen aan zware verwondingen Bart Boterman

05 oktober 2020

14u45 0 Oostende Langs de Verenigde Natieslaan in Oostende is zaterdagnacht een spectaculaire crash gebeurd.

Een bestuurder verloor om ongekende reden de controle over het stuur zodat zijn wagen begon te slippen en te tollen. De auto ging over de kop en belandde op zijn dak, over een haag op het fietspad.

Zowel de bestuurder (27) als de passagier (23) liepen lichte verwondingen op en mogen van geluk spreken. Volgens de politie legde de bestuurder een positieve ademtest af. De blaasapparatuur gaf ‘alarm’ aan, waarbij de alcoholgrens net is overschreden. Zijn rijbewijs werd voor drie uur ingehouden. Zijn wagen is total loss en werd getakeld.