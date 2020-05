Spectaculair ongeval: auto gaat over de kop, belandt op zijn dak tussen betonnen vangrails en schuurt nog dertigtal meter verder Bart Boterman

19 mei 2020

23u20 0 Oostende Langs de Dokter Eduard Moreauxlaan is dinsdagavond rond 21 uur een spectaculair ongeval gebeurd ter hoogte van de Ryco. Een auto ging over de kop, kwam op zijn dak tussen de betonnen vangrails terecht en schuurde nog enkele tientallen meters verder. De bestuurder werd gewond naar het ziekenhuis overgebracht.

“Iets over 21 uur werden wij opgeroepen voor een ongeval waarbij de bestuurder gekneld zat in zijn voertuig. Bij aankomst was de man al uit het wrak gehaald dankzij omstaanders. Het slachtoffer werd ter plaatse verzorgd en naar het ziekenhuis overgebracht”, zegt luitenant Hein Vandenberghe van brandweerpost Oostende.

De bestuurder van de Renault Twingo kwam uit de richting van Bredene. Om vooralsnog ongekende reden werd zijn wagen in de lucht gekatapulteerd, mogelijk door de betonblokken tussen beide rijstroken te raken. De auto belande op zijn dak tussen tussen de betonnen vangrails en schuurde nog een dertigtal meter verder. De wagen is herleid tot schroot. De politie kwam ter plaatse voor de vaststellingen en liet het voertuig takelen. De brandweer stond in voor signalisatie en het ruimen van de brokstukken.