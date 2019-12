Speciaal ‘vliegtuig’ geland in de vertrekhal van de luchthaven Leen Belpaeme

27 december 2019

14u17 0 Oostende Geen mooiere periode dan kerst om tijd en ruimte vrij te maken voor kunst, dachten ze bij de luchthaven van Oostende. Na de succesvolle expositie met de pinguïns van artiest Hannes D’Haese, nu tijd voor een andere artistieke en aviatische invulling.

Benedetto Criel, een jonge kunstenaar uit Gent en afgestudeerd aan de Luca School of Arts, heeft met zijn werk ‘SHE’ een geschikte landingsplek gezocht en gevonden bij de luchthaven van Oostende-Brugge. “Het was een lange zoektocht om een geschikte plek te vinden voor mijn werk maar ik kan mij persoonlijk geen betere plaats bedenken om dit te laten zien aan de toeschouwer. De plaats past perfect bij de originele gedachte van het werk waarbij de geschiedenis en de droom van vliegen in gebundeld zit.” Het hoofdthema van het werk met de titel She is het vliegen. Het werk is een zelfstudie naar het technische en constructieve begrip van het vliegtuig als object. Het toont de dualiteit van het serieuze en het infantiele door de imperfectie en de nonchalance toe te laten. Onophoudelijke research naar verloren vliegtuigen en hun verhalen zijn de grootste bron van inspiratie voor de jonge kunstenaar.

Het vliegtuig is volgens de artiest een eerbetoon aan de wereld van de aeronautiek/aeronautica, waar geschiedenis en esthetiek elkaar ontmoeten. Het kunstwerk staat te pronken op het platform in de centrale vertrekhal.