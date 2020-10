Sp.a zal Oostendenaars helpen om coronasteun aan te vragen Leen Belpaeme

12 oktober 2020

16u14 1 Oostende De federale overheid voorziet bijna 1 miljoen euro steun voor Oostendenaars die financieel te lijden hebben onder de coronacrisis. Sp.a vindt dat het stadsbestuur te weinig doet om mensen naar de steun toe te leiden en start daarom zelf een infocampagne. Volgens schepen Natacha Waldmann (Groen) hebben echter al 111 gezinnen een aanvraag ingediend. “Het is niet zo dat we niets doen, maar als sp.a wil helpen om extra mensen toe te leiden, dan doen ze maar.”

Volgens oppositiepartij sp.a/stadsmakers werd in Oostende tot op vandaag nauwelijks steun toegekend in kader van de coronacrisis. “We betreuren het bijzonder dat het stadsbestuur van Oostende er niet alles aan doet om mensen de financiële steun te geven waar ze recht op hebben. Steun die de stad bovendien niet zelf hoeft te financieren”, zegt fractieleider voor sp.a John Crombez. Daarom starten ze zelf met een info- en begeleidingscampagne. “We gaan volop inzetten om het bekend maken van de mogelijke steun én mensen begeleiden in hun aanvraag. Dit doen we via een brief en sociale media, met begeleiding op maat, zowel digitaal als fysiek, volgens alle veiligheidsregels”, legt John Crombez uit.

Tot 250 euro toelage

Het extra budget dat de federale overheid voorziet kan eenvoudig toegekend worden aan wie het door de gezondheidscrisis financieel moeilijk heeft. Dit gaat om toelages tot 250 euro voor bijvoorbeeld energie of andere kosten. Daarnaast is een extra ondersteuning in het kindergeld mogelijk tot 120 euro per kind. “Steun die voor heel wat mensen broodnodig is. De coronacrisis zorgt voor hogere facturen en minder inkomsten. Het dreigt voor velen een onmogelijke opdracht te worden om rond te komen. Tijdens de lockdown bijvoorbeeld waren mensen vaker thuis. Dat zorgt voor hogere gas- en elektriciteitsfacturen. Of denk maar aan de vele mensen die technisch werkloos waren: hun budget daalt stevig, terwijl het vaak al een uitdaging was om rond te komen”, zeggen Didier Brissinck en Raymonde Declercq.

De stad heeft wel degelijk een campagne opgestart om de coronasteun bekend te maken. “Er zijn op vandaag al 111 aanvragen ingediend. Elke aanvraag moet weliswaar onderzocht worden om te bekijken of de mensen wel recht hebben op de steun. We hebben vier extra maatschappelijke werkers die enkel en alleen bezig zijn met deze dossiers. Dit gezegd zijnde, hoe meer extra handen ons willen helpen om mensen toe te leiden naar de coronasteun, hoe beter”, luidt het.

Ondertussen werd op federaal niveau ook beslist dat het budget ook in 2021 mag gebruikt worden. De deadline lag aanvankelijk op 31 december 2020, maar zowel Groen als Sp.a waren vragende partij om dit te verlengen.