Sp.a vreest voor prijsstijging speelcompagnie, maar volgens stadsbestuur is nog niets beslist Leen Belpaeme

29 augustus 2019

13u27 0 Oostende Er werd tijdens de gemeenteraad in Oostende uitgebreid gediscussieerd over de prijzen van de speelcompagnie. Oppositiepartij sp.a/stadsmakers is ongerust dat de prijzen voor de speelpleinwerking zullen opslaan.

De vraag van Tom Germonpré leidde tot een verhitte discussie tussen meerderheid en oppositie. “Het toegankelijke systeem met dagelijks 600 kinderen in 2018 zorgt ervoor dat kinderen en jongeren niet rondhangen op straat, maar dat ze effectief naar de opvang gaan en daar in goede omstandigheden kunnen vertoeven. Ik zou dus niet zomaar een prijsverhoging doorvoeren. Hopelijk is de nota die nu rondgaat niet de basis om de speelcompagnie te veranderen”, zei het oppositieraadslid en ex-schepen. Volgens schepen Bart Plasschaert (CD&) is er echter nog niets beslist over de toekomst van de speelcompagnie. “Op dit moment zijn we alle data aan het verzamelen. De bedoeling is om dan te komen tot een geïntegreerde aanpak te komen”, zegt Plasschaert. Volgens schepen Silke Beirens (Groen) is de nota waar Germonpré naar verwijst zelfs opgemaakt onder de vorige bestuursploeg. “Wij kregen de nota in de eerste week van januari onder ogen, maar sindsdien werden geen nieuwe beleidsnota’s meer opgemaakt.”