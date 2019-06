Sp.a verzet zich tegen “verhoogde prijzen” woonzorgcentra, maar volgens schepen is er geen prijsstijging Leen Belpaeme

27 juni 2019

17u14 0 Oostende Sp.a/stadsmakers blijft zich vastbijten in de rusthuisprijzen in Oostende. Het stadsbestuur paste een indexatie toe op de rusthuisprijzen waardoor de dagprijzen voor bewoners is gestegen. Volgens sp.a blijkt uit de jaarrekening van 2018 dat er 1,6 miljoen euro overschot is op de residentiële ouderenopvang. “Waarom de factuur verhogen voor de Oostendenaars als er een overschot is?”, zegt John Crombez.

De sp.a, met John Crombez op kop, blijft zich verzetten tegen de indexering van de dagprijzen in de woonzorgcentra van het Sociaal Huis. Ook de hogere prijzen voor de nieuwbouwkamers in WZC Lacourt zal volgens de partij meer gevolgen hebben. “Het begint een opvallend probleem te worden. We zijn vertrokken voor maandenlange discussies”, belooft de fractieleider. “Ik spreek niet meer van een prijsstijging omdat dit volgens de meerderheid enkel een indexatie is, maar de realiteit is wel dat de prijzen voor sommige mensen zullen stijgen van 1700 euro per maand naar 1900 euro. Heel wat bewoners en hun familie weten niet waar ze zich aan moeten verwachten en dat zorgt voor ongerustheid.” De indexatie was volgens de oppositiepartij ook niet nodig. “Uit de jaarrekening van 2018 blijkt dat er 13,6 miljoen euro inkomsten waren voor de residentiële ouderenzorg en 12 miljoen euro uitgaven. Dat betekent dat er 1,6 miljoen overschot is, waarom moet je de prijzen voor de Oostendenaars dan opslaan? Bovendien dienen de gereguleerde prijzen volgens het decreet enkel om de kosten te dekken en dus niet om nog meer overschot te hebben. We zullen hier dan ook een onderzoek naar voeren.”

Volgens Crombez komen er nog meer problemen naar boven. “De schepen heeft gecommuniceerd dat de dagprijzen in de nieuwe kamers van Lacourt naar 62 euro per dag stijgen. In het dossier staat weliswaar dat de nieuwe prijs 67,37 euro is. Dit is bedrieglijke communicatie. De stad rekent immers dat ze een infrastructuur forfait zullen krijgen van 5 euro per dag per persoon. Die aanvraag is gebeurd, maar nog niet toegekend.”

Schepen Natacha Waldmann (Groen) weerlegt echter dat er een overschot is voor de woonzorgcentra. “De cijfers die sp.a geeft kloppen, maar ze nemen wel de infrastructuurkosten niet mee in de som. In realiteit is er daardoor zelfs een tekort. De centra zijn niet rendabel, maar dat hoeft ook niet. We blijven hier sowieso in investeren. Daarnaast hebben we de prijzen niet verhoogd, veel socialer kan het beleid niet zijn. De index verbasteren als een prijsverhoging is heel bizar. Een indexatie is heel gangbaar”, aldus de schepen.