Sp.a trekt naar Raad van State om overlastmaatregel tegen skaters aan te vechten: “Juridisch gewoon niet in orde” Leen Belpaeme

13 januari 2020

18u15 0 Oostende Sp.a Oostende stapt naar de Raad van State, omdat ze niet akkoord gaat met de manier waarop het schepencollege de overlast van skaters aan het Kursaal wil aanpakken. Volgens de oppositiepartij is er te veel sprake van willekeur. “We willen een signaal geven dat we dit niet zomaar laten passeren”, zegt John Crombez.

Na klachten van overlast door skaters aan het Kursaal in Oostende liet burgemeester Bart Tommelein (Open Vld) in november een wijziging van de Stedelijke Verordening Orde & Veiligheid stemmen in de gemeenteraad. In de verordening staat nu dat het verboden is om op openbare plaatsen gebruik te maken van rolschaatsen en -planken, skateboards, skeelers, BMX-fietsen en andere aanverwante toestellen. Dat wil zeggen: wanneer dit overlast veroorzaakt, zoals de veiligheid van anderen in het gedrang brengen, de vlotte doorgang belemmeren, of als dit straatmeubilair, monumenten of openbare gebouwen zou beschadigen.

John Crombez, fractieleider van sp.a, had tijdens die bewuste gemeenteraad al zijn opmerkingen gegeven, maar burgemeester Bart Tommelein suste dat er met de nodige omzichtigheid met de maatregel zou worden omgesprongen. Het schepencollege wilde met de maatregel ook overlast op andere plaatsen kunnen aanpakken als dat zich zou voordoen. Momenteel is dat het Kursaal, maar in de toekomst misschien ook elders.

Dit is hetzelfde als zeggen dat je een boete kan krijgen als je te snel rijdt. Hoeveel je dan mag rijden? ‘Dat gaan we dan wel nog zien’ John Crombez

Maar volgens de fractieleider van sp.a zijn er meerdere juridische bepalingen niet juist en is de maatregel te vaag en te weinig afgebakend, waardoor er ruimte gelaten wordt voor willekeur. “Dit is hetzelfde als zeggen dat je een boete kan krijgen als je te snel rijdt. Hoeveel je dan mag rijden? ‘Dat gaan we dan wel nog zien’”, zegt Crombez. “Door met een niet-limitatieve lijst te werken, kan alles beboet worden. En wat is overlast? Ook daarbij is niet duidelijk bepaald wat hier allemaal onder valt. In principe kan je een boete krijgen als er schade ‘kan’ berokkend worden. Dat gaat wel heel ver.”

Tegenvoorstel

In haar motivering haalt de oppositiepartij aan dat ook de politie tegen de wijziging heeft geadviseerd. De politie stelde voor om de maatregel alleen te laten gelden aan het Kursaal. “Er zijn geen andere locaties in Oostende waar zich dergelijke vorm van overlast voordoet”, staat er zelfs letterlijk in het advies te lezen.

Het is in elk geval uitzonderlijk in Oostende dat een oppositiepartij naar de Raad van State trekt om een beslissing nietig te laten verklaren. “We vinden het een zwaar punt", verklaart Crombez. “Juridisch is het ook gewoon niet in orde. We zullen volgende week in de gemeenteraad ook met een tegenvoorstel komen.”