Sp.a-Stadsmakers: “We trekken elke maand de wijk in voor persoonlijk gesprek met de Oostendenaar” Timmy Van Assche

19 oktober 2019

12u22 0 Oostende Voortaan trekt oppositiepartij sp.a-Stadsmakers elke maand de wijk in voor een persoonlijk gesprek met de Oostendenaar. Het initiatief werd in café 't Centrum op gang getrapt.

“De fractie sp.a-stadsmakers merkt steeds vaker dat er Oostendenaars met onopgeloste vragen blijven zitten. Daarom namen we het voornemen om maandelijks de wijken in te trekken en te luisteren naar de Oostendenaar”, laat gemeenteraadslid John Crombez weten. “We houden de vinger aan de pols, onder meer door de aanwezigheid op verschillende (wijk)activiteiten en via huisbezoeken. Nu stippen de mandatarissen en bestuursleden van sp.a-stadsmakers ook maandelijks minstens één wijk aan om te luisteren wat er echt leeft in de stad. We knopen een persoonlijk gesprek aan met de inwoners. Omdat we steeds vaker horen dat er meer en meer mensen met onopgeloste vragen en problemen blijven zitten. Omdat we merken dat er heel wat onduidelijkheid is over bijvoorbeeld de rusthuisprijzen. En omdat we dit eigenlijk sowieso jaar-in-jaar-uit, maand-in-maand-uit moeten doen”, zegt Crombez nog. Zaterdagochtend vatten gemeenteraadslid Michael Vanhee en sp.a-ondervoorzitter Rob Jonckheere post in café ‘t Centrum in de Korenbloemlaan 71. Op zaterdag 26 oktober vind je lid van het Bijzonder Comité Sociale Dienst Didier Brissinck en sp.a-bestuurslid Björn Tratsaert van 10.00 tot 11.00 uur in café De Platse in de Zandvoordedorpstraat 10A in deelgemeente Zandvoorde. Verdere info: www.s-p-a.be/oostende.