Sp.a/stadsmakers: “Stad verhoogt het lidgeld voor kansarme sporters” Leen Belpaeme

15 september 2019

16u10 0 Oostende Het schepencollege van Oostende heeft vrijdag beslist om Sportkans, waarbij de financiële drempels voor kansarme sporters wordt weggenomen, op te nemen in het systeem van de Uitpas. Dat betekent dat sporters voortaan meer zelf zouden moeten bijdragen en dat ook de sportclubs zullen moeten betalen voor hun Sportkansers. Althans dat zegt oppositiepartij sp.a/stadsmakers. Volgens schepen Bart Plasschaert (CD&V) werd enkel een raamovereenkomst goedgekeurd. De spelregels werden daarbij nog niet vastgelegd.

De Sportraad heeft een aparte commissie opgericht om het systeem van Sportkans te evalueren. Ook sp.a/stadsmakers volgt het proces op omdat er sprake is van besparingen. Zo staat in de verslagen te lezen dat het project slachtoffer is geworden van zijn eigen succes en dat het in de loop der jaren een steeds grotere hap uit het budget neemt. “Deze trend is onhoudbaar naar de toekomst en besparingen toe.” Er staat ook te lezen dat de commissie Sportkans wil streven naar enerzijds een verhoging van het engagement van de club en anderzijds een verhoging van het engagement van de sporter of ouder. Daarbij worden enkele mogelijkheden opgesomd zoals het begrenzen van lidgelden, de omschakeling naar het Uitpassysteem waarbij het lidgeld als volgt wordt verdeeld: 20% deelnemer - 60% stad - 20% sportclub , de leeftijd stelselmatig verlagen en het verplicht laten volgen van een multimove reeks voor kleuters. Er staat in de komende dagen nog een vergadering met de armoedeorganisaties gepland over de verdere uitwerking. Sp.a/stadsmakers was dan ook verrast dat de inkanteling van Sportkans in het Uitpassysteem al werd goedgekeurd door het schepencollege vanaf schooljaar 2020-2021. Naast Sportkans wordt ook Kunstkans, Speelcompagnie en BKO in de UiTPAS geïntroduceerd.

Volgens de oppositiepartij wordt hiermee de functie van de commissie Sportkans uitgehold, de sportclubs en de sociale partners worden voor voldongen feiten gezet. “Het Oostendse stadsbestuur geeft niets om inspraak en doet gewoon haar zin, ten koste van iedereen”, vindt Nancy Bourgoignie. Ze vrezen vooral dat het duurder zal worden voor kansarme jongeren om te sporten en dat ook de clubs een serieuze hap uit hun budget zullen zien verdwijnen. Tot nu toe betaalde iemand die voldeed aan de criteria voor Sportkans, 15 euro en de rest werd bijbetaald door de stad. “In de meeste gevallen zullen de sporters nu veel meer moeten betalen. Door de sportclub te laten bijdragen in het lidgeld van de Sportkanser verhoogt de Stad enkel de drempel voor sportclubs om nog Sportkansers toe te laten.”

Schepen Bart Plasschaert ontkent weliswaar dat er al een beslissing is genomen over de concrete invulling. “De beslissing die op de gemeenteraad komt gaat enkel over een raamovereenkomst met de Vlaamse overheid. Dit moesten we nu in orde brengen om kans te maken op 40.000 euro subsidies. We zijn trouwens een van de laatste steden die al de verschillende systemen samenbrengt in de Uitpas. Er is weliswaar nog niets concreet beslist. De spelregels zijn nog niet vastgelegd. Hiervoor werken we gewoon verder in alle transparantie met de Sportraad en binnenkort met de armoedeorganisaties. We willen immers ook inhoudelijk enkele aanpassingen doen. Het gaat zeker niet enkel om de financiële kant van de zaak.”