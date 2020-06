Sp.a-stadsmakers pleit voor Lumumbaplein aan standbeeld Leopold II Leen Belpaeme

19 juni 2020

18u39 0 Oostende Oppositiepartij sp.a-stadsmakers heeft zelf enkele (de)kolonisatievoorstellen opgemaakt voor Oostende. De stad heeft zelf al een plan naar voren geschoven, maar de oppositie wil verder gaan. Dat sp.a zelf jarenlang de lakens uitdeelde in Oostende maakt volgens fractieleider John Crombez niet uit. “De tijd is nu gerijpt en met de huidige fractie willen we komaf maken met ons koloniaal verleden.”

Sp.a-stadsmakers zet maandag een punt op de agenda om het verlengde van de Koninginnelaan vlak aan het betwiste beeld van Leopold II om te dopen tot het Patrice Lumumbaplein. “Op die manier kunnen we snel een stap zetten. Er moet hier niet veel over nagedacht of onderzocht worden. We weten wat er gebeurd is in het verleden”, zegt raadslid Jan Vanroose. Lumumba leidde mee de prille onafhankelijkheid van Congo, maar werd al snel afgezet, gevangen genomen, mishandeld en vermoord. Sp.a wil verder ook een duidelijkere toelichting bij het ruiterbeeld van Leopold II en de afgezaagde hand. “De site van het huidige zwembad zou ook ideaal zijn voor het ontwikkelen en installeren van een kenniscentrum met een museum over de koloniale periode en de gevolgen voor Oostende. Op termijn zou het ruiterbeeld misschien ook naar hier kunnen verhuizen”, zegt Vanroose. De partij stelt nog voor om het beeld van Leopold II op het Clementinaplein al te verwijderen naar het stadsmuseum te verplaatsen om daar de nodige duiding te voorzien. Straatnamen willen ze niet veranderen omdat dit heel wat kosten meebrengt voor heel wat inwoners. “We willen in de eerste plaats betere duiding van het verleden”, klinkt het nog. De partij ziet hun voorstellen als een uitgestoken hand naar de meerderheid. “We zijn het idee van een tegenbeeld genegen. We kunnen er samen werk van maken. We roepen wel op dat de stad snel stappen zetten en hun woorden ook omzet in daden.”

De huidige meerderheid is nog maar sinds begin vorig jaar aan zet, sp.a zat voordien jarenlang in de bestuurdersstoel. Vooral vanuit de huidige meerderheid wordt dan ook luidop afgevraagd waarom de partij nu pas actie wil ondernemen. Volgens Jan Vanroose nam sp.a in het verleden al initiatieven maar waren de coalitiepartijen niet akkoord. Concrete voorbeelden kan hij niet geven. Volgens John Crombez doet dat er echter niet toe. “De geesten waren in het verleden misschien nog niet rijp genoeg. Los van de verwijzingen naar vorige bestuursploegen willen wij met de huidige fractie komaf maken met het koloniaal verleden.”