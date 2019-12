Sp.a hekelt bedrieglijke communicatie rond meerjarenplan vanuit stadsbestuur Leen Belpaeme

12 december 2019

17u50 0 Oostende Komende zaterdag staat de bespreking van de meerjarenplanning op de agenda van de gemeenteraad in Oostende. Hiervoor wordt al zeker een volledige dag uitgetrokken en het belooft ook een pittige discussie te worden. Sp.a-stadsmakers gaf donderdagmorgen al even hun mening over het meerjarenplan. “Er wordt veel foute informatie gegeven. De lasten voor de Oostendenaars zullen stijgen door tariefverhoging, de schulden zullen stijgen en er zullen jobs voor de Oostendenaars verdwijnen bij de stad.”

De oppositiepartij is al hun kogels aan het verzamelen om zaterdag, gelukkig figuurlijk, op de meerderheid af te schieten. En dat zijn er heel wat. De partij die zelf 24 jaar aan de macht was in Oostende vroeg alle cijfers op van het meerjarenplan en stelt zich heel wat vragen. “Als we alles bekijken dan kunnen we enkel vaststellen dat heel wat zaken duurder worden, dat de mensen meer belastingen moeten betalen en dat dit bestuur tegelijkertijd de schulden laat stijgen. Bart Tommelein pronkt ermee dat de belastingen niet verhogen, maar ondertussen valt het wel op dat de belastingontvangsten stijgen met meer dan 6 miljoen tussen nu en 2025. Ook rekent met nu al op meer dan 1 miljoen euro extra inkomsten uit GAS-boetes. Dat zullen de Oostendenaars ook wel voelen”, licht John Crombez toe.

Bij de privatisering van drie diensten blijft de partij zich vragen stellen. “Er wordt als argument gezegd dat de catering 2 miljoen euro verlies lijdt en de thuiszorg 1 miljoen. Als we de cijfers opvragen gaat echter om 100.000 euro verlies bij de catering. Welke motivatie blijft er dan nog over?”, vraagt Jeroen Soete zich af. Ook in het armoedebeleidsplan vindt sp.a cijfers die naar eigen zeggen verkeerd worden weergegeven. “Er wordt gezegd dat er 35 miljoen wordt gegeven aan het bestrijden van armoede, maar wat er niet bij gezegd wordt is dat het grootste deel van dat budget gebruikt wordt om leeflonen uit te betalen. Dit wordt echter door de hogere overheid voorzien. Bovendien zien we dat andere acties dan weer op minder middelen kunnen rekenen”, zeggen Nancy Bourgoignie en Raymonde Declercq.

Wordt ongetwijfeld vervolgd zaterdag.

