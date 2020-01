Solidariteit voor het Gezin deelt zijn deelauto’s ook met buurtbewoners Leen Belpaeme

31 januari 2020

16u49 0 Oostende Binnen enkele weken komt er een elektrische deelauto te staan ter hoogte van de gebouwen van Solidariteit voor het Gezin aan de Brugsesteenweg.

De medewerkers van de organisatie zullen gebruik maken van de elektrisch deelwagens en na de kantooruren worden de wagens ter beschikking gesteld van de buurtbewoners. “Met het project ‘Iedereen Mobiel’ kiezen we voor verplaatsingen die veilig en ecologisch gebeuren. Dat doen we onder andere door elektrische dienstfietsen en deelwagens aan te bieden aan het personeel,” zegt Kim Van Asch, directeur innovatie en projecten bij Solidariteit voor het Gezin. Maar de organisatie gaat dus ook een stap verder en organiseert hierover samen met Autodelen.net een infosessie op 6 februari. “Veel mensen zijn nog niet vertrouwd met het concept autodelen en zitten met vragen”, vertelt Kim Van Asch. “Autodelen.net zal er niet enkel uitleg geven over het gebruik van de elektrische deelwagen, maar ook alle andere mogelijkheden van autodelen in gemeente Wenduine komen aan bod.”

Afspraak om 19 uur in de gebouwen van Solidariteit voor het Gezin in Wenduine in de Brugsesteenweg 80