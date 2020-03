Sociale Noodlijn is 7 dagen op 7 bereikbaar maar belt Oostendenaars ook op om te vragen of alles in orde is. “Sommige mensen hebben gewoon eens nood aan een babbel” Leen Belpaeme

26 maart 2020

12u08 0 Oostende De Sociale Noodlijn in Oostende krijgt per dag zo’n 150 oproepen binnen. Sommige mensen zijn op zoek naar een luisterend oor, anderen hebben hulp nodig om boodschappen te doen, maar heel wat mensen bieden ook spontaan hun hulp aan. 47 stadsmedewerkers zijn ondertussen al betrokken bij het project. Zo is de noodlijn niet enkel 7 dagen op 7 bereikbaar, maar wordt er achter de schermen ook actief contact opgenomen met zowel oudere inwoners als gezinnen met kinderen om te luisteren of alles in orde is.

Na het sluiten van de ontmoetingscentra in Oostende en de strengere richtlijnen in de woonzorgcentra groeide bij de stad de ongerustheid over de gevolgen voor de inwoners die van deze diensten gebruik maakten. Er werd al snel gekeken om een maaltijdservice op te starten en er worden ook boodschappen gedaan voor mensen die het huis moeilijk uit kunnen momenteel. “We waren ook bezorgd op vlak van sociaal isolement. Er werd een kernteam opgericht die alles in het werk stelde om vlug bereikbaar te zijn. Elke dag breidt dit team en daarbij komend ook de dienstverlening die we aanbieden uit naargelang de noden die we voelen in Oostende”, licht Ille Lambrecht, directeur Samenleven toe.

De Sociale Noodlijn is een goede barometer om te weten wat er leeft. Ille Lambrecht

Op de eerste dag kwamen al meteen 58 oproepen binnen. “Vandaag zijn dat er ongeveer een 150 per dag. We hebben op vandaag al een 700-tal oproepen binnengekregen. Daarnaast houden alle medewerkers er zich aan om, naast de permanentiemomenten, hun eigen cliënten op regelmatige basis te contacteren om na te gaan dat ook zij niet uit de boot vallen.” De noodlijn ontdekt zo de verschillende problemen die Oostendenaars tijdens deze periode ervaren. “Het is zeker een goede barometer om te weten wat er leeft. We hebben al heel wat aanpassingen gedaan naar aanleiding van de signalen die we krijgen. Elke dag is er ook twee keer een briefing met de medewerkers en stemmen we ook af met het bestuur om kort op de bal te spelen.” Tien procent van de oproepen zijn mensen die een informele babbel zoeken en de helft heeft een concrete vraag naar informatie. “Maar ook hier zien we dat dit vaak een aanknopingspunt is voor een babbel en wat sociaal contact”, vertelt Ille. De coronacrisis zorgt dan ook vaak voor angst. “We merken van in het begin dat er inderdaad veel onzekerheid is en dat mensen bang zijn. Er is dan ook veel begrip voor de maatregelen, maar de mensen zijn ook enorm dankbaar dat er aan hen gedacht wordt. We voelen die appreciatie echt tijdens de gesprekken en dat doet ook deugd voor onze medewerkers”, vertelt Lambrecht.

Niet enkele ouderen

Opvallend is dat de noodlijn niet enkel gebruikt wordt door de oudere bevolking. “We zijn in eerste instantie gestart vanuit de bezorgdheid naar ouderen toe, maar we stellen echt wel vast dat vanaf dag 1 alle burgers en zelfs professionelen de weg vinden naar de sociale noodlijn. We zien bijvoorbeeld een belangrijke rol naar gezinnen met kinderen toe. De mensen van dienst Onderwijs richten zich specifiek op deze doelgroep. Zij geven ouders onder andere advies rond dagbesteding voor de kinderen, oefeningenbundels, hoe omgaan met co-ouderschap, opvang- en vrijetijdmogelijkheden. De brugfiguren bellen, sinds de sluiting van de scholen, ook actief de ouders die ze kennen op om hen hulp en advies te bieden waar nodig.”

Op de sociale noodlijn worden alle medewerkers ingeschakeld van de stad Oostende die zich hiervoor hebben opgegeven. “Achter de schermen wordt alles gecoördineerd door Sandy Brutyn, die hiervoor ondersteuning krijgt van Danielle Vanoutrive en Julie Koklenberg. Vanuit de volledige administratie zetten mensen zich ten volle in. Het is prachtig om te zien hoe snel we als organisatie kunnen schakelen. We zijn op vandaag in totaal al met 47 personen. De noodlijn is dan ook dagelijks bereikbaar van 9 tot 18 uur. We zijn de eerste dagen gestart vanuit een fysiek callcenter, maar gezien de strengere richtlijnen en om de gezondheid van onze medewerkers te beschermen werken alle medewerkers nu van thuis uit. Alle oproepen worden nu uitgevoerd via skype, dankzij de inzet van onze ondersteunende diensten”, voegt de directeur Samenleven nog toe.

Voor mensen die de sociale noodlijn nog niet kennen: het nummer is 059/ 25 85 85. Voor mensen die slechthorend zijn of doof: zij kunnen hun vraag stellen via socialenoodlijn@oostende.be.