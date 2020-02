Sociaal Verhuurkantoor sluit vorig werkjaar af met een tekort van 350.000 euro. Schepen haalt uit naar vorig bestuur Leen Belpaeme

18 februari 2020

12u55 1 Oostende In 2018 betaalde het Sociaal Verhuurkantoor 245.000 euro voor de leegstaande panden in hun patrimonium. Begin 2019 stonden 100 panden leeg, terwijl 1.400 mensen op de wachtlijst stonden. Schepen Natacha Waldmann (Groen) hekelde het wanbeleid tijdens de vorige legislatuur. “In 2019 hadden we een tekort van 350.000 euro. Een groot bedrag, terug te brengen tot een aantal beslissingen uit het verleden.”

De gemeenteraad van Oostende keurde maandagavond het meerjarenplan en de budgetwijziging goed voor de begroting 2019 van het Sociaal Verhuurkantoor Oostende-Bredene (SVK). Schepen Natacha Waldmann, die ook voorzitter van het SVK, nam van de gelegenheid gebruik om enkele frappante cijfers toe te lichten. “Als kersvers voorzitter ben ik het vorig werkjaar gestart met 100 leegstaande woningen binnen het SVK, 60 binnen de reguliere werking of 16 procent van het patrimonium en 40 als gevolg van het project Eénoudergezinnen. Het gaat hierbij om woningen waarvoor het SVK huurgelden betaalt aan de eigenaar maar geen huurgelden voor ontvangt.” De kosten daarvoor lopen al snel op. “In 2016 bedroeg de leegstandskost 67.000 euro, in 2017 was dat al 115.000 euro en in 2018 steeg het naar een piek van 245.000 euro. Dat betekent dat tegen het einde van de vorige legislatuur zowat de hele dotatie van de Stad diende om de huur van leegstaande panden te bekostigen. En dat terwijl toen zo’n 1400 mensen op de wachtlijst stonden.” zegt schepen Waldmann.

Tekort aan woonbegeleiding

In 2019 werden 44 panden toegewezen, maar dit heeft gevolgen. “We hebben de leegstand grotendeels kunnen wegwerken, maar we merken een duidelijk verband tussen de moeilijkheden en de ongebreidelde/ondoordachte groei in 2018. Zo was er geen ruimte voor woonbegeleiding. In 2018 had elke woonbegeleider een 80-90 dossiers. Volgens de richtlijnen mogen er 50-60 dossiers per woonbegeleider zijn”, zegt Waldmann.

extra personeel

Op vandaag staan er nog 16 woningen leeg waarvan er voor 5 geen huur moet worden betaald aan de eigenaar. “ We zullen blijvend aandacht schenken aan het terugdringen van de leegstand en het streefdoel is om tegen 2021 op het Vlaamse gemiddelde van 3 procent te komen. Ook op vlak van personeel waren er wijzigingen nodig. Het team is niet evenredig mee gegroeid met het aantal woningen, de werkdruk lag te hoog en het team kampte hierdoor met interne moeilijkheden. Om mee te kunnen evolueren met de organisatiegroei werd in 2019 geïnvesteerd in de vervanging van langdurige afwezigheden en een uitbreiding van de personeelsequipe met een administratief en een technisch medewerker en een huurbegeleider. In 2019 werd ook een nieuwe coördinator aangesteld”, zegt de schepen.

Oppositiepartij sp.a, die in het verleden verantwoordelijk was voor het SVK, reageerde niet op de uithaal van de schepen in de gemeenteraad.