Sociaal Verhuurkantoor heeft uit de kritiek geleerd: uitgebreid team pakt leegstand aan Leen Belpaeme

21 september 2020

15u44 0 Oostende Het Sociaal Verhuurkantoor van Oostende en Bredene (SVK) heeft zijn werking, die door een forse uitbreiding van het aantal woningen een tijd mank liep, grondig gewijzigd. Begin 2019 stond 16 procent van de woningen leeg, terwijl er 1.400 mensen op de wachtlijst stonden. “We konden ondertussen de leegstand terugdringen van 16 naar 3 procent. Toch weten we dat er nog werk aan de winkel is.”

Na enkele jaren in de Stuiverstraat is het Sociaal Verhuurkantoor (SVK) begin deze maand verhuisd naar de burelen in ‘t Bosjoenk. “We hopen zo nog beter bereikbaar te zijn voor kandidaat-huurders”, zegt Natacha Waldmann, de voorzitter van het SVK.

Het Sociaal Verhuurkantoor stond de voorbije jaren vooral in de kijker door de grote leegstand en de problemen die er waren. “De werking van het SVK was aan een grondige herstructurering toe. Het afgelopen anderhalf jaar hebben we enorme stappen gezet naar een meer efficiënte en professionelere organisatie”, vertelt Waldmann. “Er werd een nieuwe coördinator aangesteld en het personeelsbestand werd uitgebreid met 3,5 voltijdse equivalenten naar 12 werknemers. Er staan nu nog 4 vacatures open.”

Sneller ingrijpen

Volgens coördinator Thijs Dever werd de werking grondig aangepast. “We hebben de werking - vanaf de aanmelding van kandidaat-huurders tot ze ons verlaten - volledig uitgeschreven in draaiboeken. Onze huurbegeleiders zijn nu ook beter bereikbaar voor huurders en de opvolging van betalingsachterstand werd volledig geautomatiseerd. We kunnen hierdoor sneller ingrijpen als er problemen zijn”, aldus de coördinator.

Ooit 1.400 mensen op de wachtlijst

De werking liep een tijdje mank door de forse uitbreiding van het aantal woningen, waardoor het team niet meer kon volgen. Een van de gevolgen was een grote leegstand. “Begin 2019 stond 16 procent van het patrimonium leeg. Dat terwijl er 1.400 mensen op de wachtlijst stonden. Dankzij het harde werk het volledige team werd de leegstand teruggeschroefd naar 3 procent, wat het Vlaamse gemiddelde is. De wachtlijst kon zo ook een stuk weggewerkt worden, maar dat kunnen we niet zo snel oplossen”, zegt Waldmann.

Huisbezoeken

Via huisbezoeken houden woonbegeleiders ondertussen de vinger aan pols en worden signalen en eventuele problemen vroegtijdig gedetecteerd. “Met succes, want in 2019 konden we in totaal 780 huisbezoeken uitvoeren bij huurders, tegenover een 200-tal in 2018. Een van de taken van het Sociaal Verhuurkantoor is immers om onze cliënten te leren hoe ze een goede huurder zijn.”

Ondertussen wil het SVK verder het patrimonium uitbreiden, maar deze keer wel gestaag volgens de draagkracht van het team. Vandaag beheert het Sociaal Verhuurkantoor 395 woningen, waarvan 309 in Oostende en 86 in Bredene. Daarnaast moet ook de kwaliteit omhoog. “De volgende prioriteit is het screenen van ons patrimonium op vlak van woonkwaliteit, want daar zit eveneens een bijzonder grote uitdaging. In Bredene is die oefening al begonnen”, zegt de Bredense schepen Eddy Gryson.