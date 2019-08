Sociaal Fonds van de Burgemeester organiseert na 4 jaar opnieuw ontbijt voor het goede doel Timmy Van Assche

28 augustus 2019

17u27 0 Oostende Op zondag 13 oktober kan je in de erehal van het Kursaal terecht voor het ‘Ontbijt met de burgemeester’. Inschrijven kan nu al. Het initiatief wordt na enkele jaren van onder het stof gehaald om lokale goede doelen te steunen.

Het Sociaal Fonds van de Burgemeester, een vzw, bestaat al sinds 1996 en had als doel om weduwen en wezen van betreurde politie- of brandweermannen te steunen. Sinds 1 januari van dit jaar staat burgemeester Bart Tommelein (Open Vld) aan het hoofd van het fonds. Jo Dielman is secretaris. “Het doel is om verschillende organisaties en verenigingen te ondersteunen. Want zij zetten zich vaak belangeloos in voor onze inwoners. Na vier jaar zullen we opnieuw het ‘Ontbijt met de burgemeester’ organiseren. Elke Oostendenaar is welkom: grootouders, ouders en kinderen, die zowel het collectieve geheugen, onze stedelijke evolutie als de toekomst belichamen.” Deelnemen aan het rijkelijke ontbijtbuffet kost 14 euro voor volwassenen, 8 euro voor kinderen tot 12 jaar. Inschrijven kan via www.tommelein.com/ontbijt. Er wordt gemikt op 500 tot 600 deelnemers. Het bestuur, met onder meer ex-burgemeesters Julien Goekint, Jean Vandecasteele, Johan Vande Lanotte en ex-schepenen Martine Lesaffre, Eric Six en Geert Lambert, zal bepalen welke goede doelen zullen gesteund worden. “Maar we willen het accent wel op kinderen leggen”, zegt Tommelein. De burgemeester benadrukt dat het ontbijt en de werking van het fonds neutraal is. “Ze is niet politiek gebonden en overstijgt de partijgrenzen. Het ontbijt staat ook compleet los van mijn privé-initiatieven, zoals het vroegere steak- en Noordzeefestival, dat nu wordt omgedoopt tot een heus schlagerfestival.”