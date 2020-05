Snuisteren tussen strips in de Striep? Geen probleem dankzij uitgedeelde handschoentjes Timmy Van Assche

11 mei 2020

18u51 0 Oostende Liefhebbers van het betere tekenwerk kunnen voortaan opnieuw hun hart ophalen in speciaalzaak De Striep. Al een kwarteeuw is deze striphandelaar de bekendste van Oostende en omstreken. Maar hoe gaan zij om met de strenge veiligheidsmaatregelen?

In de Sint-Paulusstraat 36 ligt een waar paradijs voor stripverzamelaars met honderden en duizenden titels. Tijdens de lockdown snakten dan ook heel wat fans ernaar om nieuw werk in huis te halen. Ook zaakvoerster Maryline Hoet zwierde haar deuren opnieuw open, maar doet dat wel voorzichtig. “Ik laat maar één tot twee personen per keer binnen. De toegang tot de winkel kent namelijk een smalle gang”, vertelt Maryline. “Natuurlijk willen klanten graag tussen de boeken snuisteren. Wel, ofwel nemen wij de exemplaren voor de klanten vast, maar we delen ook handschoentjes uit. Zo kan je toch naar hartenlust tussen de strips en boeken bladeren. De afgelopen weken kreeg ik heel wat mailtjes binnen van vaste klanten die verschillende exemplaren of nieuwe uitgaves wilden bestellen. De heropening verloopt dus vrij rustig, maar ik verwacht pas meer volk in het tweede deel van de week. Ik voel wel aan dat iedereen respect toont voor elkaar en de veiligheidsmaatregelen in acht neemt.”