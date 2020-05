Snuffelen tussen de platen? Het kan, als je maar de handen wast Timmy Van Assche

11 mei 2020

18u54 0 Oostende Heel wat detailhandelaars mogen opnieuw de deuren openen. Fans van de betere muziek en verzamelaars van cd’s en lp’s keken dan ook hard uit naar de heropening van de bekende platenzaak Compact Center in de Vindictivelaan 10.

Al 32 jaar doet Compact Center, beter bekend als d’Ostensche Ploate, muziekliefhebbers kirren van plezier. Je vindt er een overvloed aan klassiekers en nieuwe releases, zowel op cd als vinyl. Na bijna twee maanden verplicht te moeten sluiten, mag ook uitbater Yves Deckmyn zijn zaak weer openen. Ook in de Vindictivelaan 10 is alles ingericht om klanten toch veilig te laten winkelen. “In het midden van de zaak staat een grote kast met aan weerszijden cd’s. Daardoor kan ik eigenlijk een veilige lus creëren voor bezoekers die de winkel binnenkomen en weer willen verlaten. Je kan niet in contact komen met iemand anders. Bovendien laat ik maar drie personen tegelijk binnen", vertelt Yves. “Mijn toonbank is L-vormig en vlak ervoor staat ook een grote platenbak. Daardoor is er ook voldoende ruimte tussen mezelf en de klanten. Omdat ik alleen in de zaak sta, kan ik toch maar één klant per keer bedienen.” Ook hier zorgt plexiglas voor een veilig afscherming.

Compact Center is een klassieke platenzaak, waar je naar hartenlust kan ‘rammelen’ en snuisteren in de bakken. “Daarom vraag ik iedereen die de winkel binnenstapt om de handen te ontsmetten. Zo kan er toch nog eens door het aanbod gebladerd worden”, gaat Yves door. “Nu, je merkt wel dat de meeste klanten een blitzbezoek plegen. Of ze komen snel een nieuwe release ophalen, of ze pikken een bestelling op die ze tijdens de lockdown hebben gemaakt. Hoe dan ook, iedereen speelt het veilig. We zijn intussen wel gewend om afstand te houden en respect te tonen. Ik ging ook al vandaag (maandag, red.) open, terwijl dat eigenlijk mijn vaste sluitingsdag is. Ik wou zo het aantal bezoekers nog beter spreiden, maar ook wat routine krijgen in enkele veiligheidshandelingen.”

De wereldwijde Record Store Day, dat onafhankelijke platenzaken in de kijker zet, werd uitgesteld. In de plaats komen drie aparte RSD-dagen met exclusieve releases. De data worden op 1 juni bekend gemaakt.