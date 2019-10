Sloopaanvraag voor twee Belle Epoquepanden: “Dit is een test voor het nieuwe stadsbestuur” Leen Belpaeme

02 oktober 2019

15u35 1 Oostende Er loopt een openbaar onderzoek voor het slopen van twee burgerhuizen uit de Belle Epoque in de Rogierlaan. Het nieuwe stadsbestuur kondigde in haar bestuursakkoord aan dat ze erfgoed willen behoeden van afbraak en Groen profileerde zich in het verleden als voorvechter van het erfgoed in de stad. Erfgoedorganisatie Dement is dan ook benieuwd welke houding het schepencollege zal aannemen.

Erfgoed was de laatste jaren een heikel thema in Oostende. Zo ontstond met Dement zelfs een actiegroep om waardevolle gebouwen in de stad te beschermen. Vanuit de oppositie werden erfgoeddossiers vaak op de politieke agenda geplaatst door Groen. Nu de partij mee aan de knoppen zit, wordt het erfgoedbeleid dan ook van dichtbij opgevolgd. Bij de start van de legislatuur werd het schepencollege al in verlegenheid gebracht door de goedkeuring van de sloop van Villa Gratia Quies in de Rogierlaan. De uitleg was toen dat het schepencollege niet anders kon dan de sloop goedkeuren omdat het dossier al eens werd goedgekeurd in de vorige legislatuur. De vergunning werd ondertussen weer geweigerd door de provincie. Met de nieuwe sloopaanvraag voor twee andere panden in de Rogierlaan lijkt de eerste testcase zich aan te dienen voor het nieuwe stadsbestuur om te kijken of het erfgoedbeleid ook effectief veranderd is. De aanvraag gaat over twee neoclassicistisch breedhuizen van rond 1900. Beide panden werden opgenomen in de Vlaamse inventaris voor Onroerend Erfgoed, en het Actieplan Bouwkundig Erfgoed van de Stad Oostende met een lage locuswaarde (red. drukt de mate uit waarin een gebouw de lokale stedenbouwkundige structuur ondersteunt).

“De stad Oostende pleit voor het behoud van panden met lage locuswaarde. Slopen van dergelijke panden mag enkel als de vervangingsbouw minstens even kwaliteitsvol is. De Rogierlaan stond vroeger vol met statige burgerhuizen waarvan er vandaag nog maar enkele overblijven. Het zijn de laatste getuigen uit een belangrijk moment in onze geschiedenis. De sloopvergunning toestaan, zou feitelijk indruisen tegen het bestuursakkoord en de nieuwe visie van het stadsbestuur. In het bestuursakkoord verklaart ze immers dat de Stad Oostende zich meer zal inzetten op erfgoed en herbestemming. Dit dossier is een testcase voor het nieuwe stadsbestuur, zijn de intenties van een gezond beleid rond erfgoed menens, of is het ‘business as usual’?”, vraagt Dement zich af.

Het openbaar onderzoek loopt tot 4 oktober, pas daarna buigt het schepencollege zich over de aanvraag.

Meer over Rogierlaan

politiek

Oostende

Groen