Sloop erfgoedpand in Rogierlaan voorlopig van de baan Leen Belpaeme

19 juli 2019

16u39 0 Oostende Tijdens het eerste schepencollege van het nieuwe stadsbestuur in januari werd een sloopvergunning afgeleverd voor een erfgoedpand op de hoek van de Rogierlaan en de E. Beernaertstraat, villa “Gratia Quies”. Dement ging toen in beroep en kreeg nu ook gelijk van de deputatie.

“Onze verbazing was groot dat het schepencollege blijkbaar een heleboel afwijkingen tegenover hun eigen stedenbouwkundige voorschriften liet passeren. Naast het feit dat er onvoldoende fietsenstallingen voorzien waren, toch een belangrijk programmapunt bij Groen, is er een gemeentelijke verordering die stelt dat het bouwwerk architecturaal en ruimtelijk inpasbaar moet zijn. Hieraan wordt zeker niet voldaan doordat er geen harmonieuze aansluiting is met de naburige panden”, vertelt Guy Servaes voor Dement. Hun beroep werd gegrond verklaard. Ondertussen diende de bouwpromotor bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen weliswaar een omstandig verzoek tot nietigverklaring van de beslissing van de Deputatie in. Dement is ondertussen niet opgezet met het erfgoedbeleid van het nieuwe stadsbestuur. “Op vlak van erfgoedbeleid, blijkt de ‘vernieuwingscoalitie’ niets meer dan oude wijn in nieuwe zakken. We hebben tot op heden geen verschil gezien met de vorige coalities. De sloop van erfgoed en de verappartementisering gaan onverminderd verder.”

Het College zal geen beroep aantekenen bij de Raad voor Vergunningsbetwisting. “We nemen kennis van de beslissing en kiezen voor een constructieve aanpak. De sloop van het pand is door de lange historiek en het verval helaas niet meer te vermijden. Het stadsbestuur engageert zich om in overleg met de eigenaar, en rekening houdend met opmerkingen van de deputatie, tot een positief project te komen voor de site” aldus schepen van Ruimtelijke Ordening Kurt Claeys.