Slimme kattenval stuurt een sms als zwerfkat in de kooi zit Leen Belpaeme

30 november 2019

16u47 0 Oostende Zeven laatstejaarsstudenten van Hogeschool VIVES in Roeselare hebben in kader van een mini-ondernemingsproject een innovatief systeem ontwikkeld op de bestaande kattenval. Als een kat in de kooi zit wordt een sms verstuurd om de bevoegde persoon te waarschuwen. “Katten moeten zo niet onnodig lang vastzitten en de persoon die de kooien opvolgt moet zo niet onnodig rondrijden als er geen kat in zit”, lichten de studenten hun project toe.

Het systeem werd besproken met het dierenasiel regio Roeselare en het blauwe Kruis van de Kust en geperfectioneerd in samenwerking met ZoraBots. De intelligente kattenval stuurt een SMS als er een kat in de val zit. Op deze manier hopen de studenten het dierenwelzijn te verbeteren en de verplaatsing- en loonkosten voor het controleren van de vallen te verminderen. Zwerfkatten worden nu al in heel wat steden en gemeenten gevangen om ze daarna te steriliseren. Dit zorgt ervoor dat de katten zich niet meer kunnen voortplanten en er dus een vermindering is van de zwerfkattenpopulatie. “Het probleem met deze vangkooien is dat men voortdurend moet controleren of er een kat in de val zit. Doordat dit niet altijd het geval is, moet er vaak onnodig rondgereden worden. Ook gebeurt het vaak dat een kat gevangen wordt, maar dat er niet meteen iemand komt om het dier uit de kooi te halen. Dit is nadelig voor het welzijn van de kat, omdat het dier over een te lange periode stress en angst ondervindt en soms opgesloten zit in slechte weersomstandigheden. Dit kan leiden tot een verminderde werking van het immuunsysteem, waardoor de dieren vatbaarder zijn voor verschillende infecties”, licht Liesl van Coppenolle toe samen met medestudenten Aaron Claerhout, Benedict Rooryck, Björn Demaree, Jade Decoster, Nele Baldewijns en Shari Declercq.

Het systeem van de mini-onderneming CATchAlert wordt voorgesteld aan diverse asielen alsook aan steden en gemeenten. Het systeem werd reeds getest tijdens een vangactie van zwerfkatten door Dierenasiel Regio Roeselare en werd positief ervaren. “Het is effectief de bedoeling om op korte termijn hieromtrent een onderneming op te starten. Onder begeleiding van ZoraBots werden ook de eerste stappen omtrent een patentaanvraag uitgevoerd. De intelligente kattenval is efficiënter dan bestaande alternatieven en financieel voordeliger.”