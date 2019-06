Slechtzienden kunnen voortaan stedelijke website laten voorlezen met de voorleesknop Leen Belpaeme

14 juni 2019

14u35 0 Oostende Voortaan kunnen mensen met een visuele beperking de tekst op de website van stad Oostende hardop laten voorlezen met één simpele klik op de voorleesknop.

Via de toepassing Readspeaker wordt de communicatie en dienstverlening ook voor hen ontsloten. Tijdens het voorlezen worden de woorden één voor één met groen gemarkeerd. Hierdoor komt de toepassing zelfs een grotere doelgroep ten goede: mensen met dyslexie, mensen met leerproblemen, laaggeletterden of mensen die de taal nog niet volledig beheersen. “Toegankelijkheid is voor mij een combinatie van klantvriendelijkheid en gebruiksvriendelijkheid. Toegankelijkheid is daarom een reflex die we als vanzelf moeten maken. Het is een uitdaging in onze badstad die we consequent en gedreven uitvoeren. Met de installatie van de voorleesknop op de website, krijgen heel wat mensen toegang tot de informatie en communicatie waarvan ze tot voor kort uitgesloten waren. Ook dit is helder taalgebruik”, zegt schepen Hina Bhatti.

De tool die op de website komt te staan, is heel gebruiksvriendelijk. Je hoeft er niets voor te downloaden. Een simpele klik op het icoontje, het blauwe hoofd met geluidsgolven, volstaat. Je kan ook een onderdeel van de tekst selecteren.