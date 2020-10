Slechts 2 coronapatiënten in Oostendse ziekenhuizen, maar veel extra besmettingen: “We moeten waakzaam blijven” Leen Belpaeme

09 oktober 2020

18u26 1 Oostende Er liggen momenteel twee coronapatiënten in de twee ziekenhuizen van Oostende. Beide zijn opgenomen in het AZ Sint-Jan Campus Henri Serruys.

Campus Henri Serruys in Oostende telt momenteel twee coronapatiënten. Volgens algemeen directeur Hans Rigauts is er nog voldoende capaciteit. In het AZ Damiaan zijn er momenteel geen Covid-patiënten. Sinds 24 juli werden wel al 12 patiënten met corona behandeld, maar er waren nooit twee patiënten op hetzelfde moment. “We zijn klaar om een corona-afdeling op te starten als het nodig blijkt”, zegt de stafmedewerker PR en communicatie. “Er was afgelopen week wel een opvallende stijging in het aantal coronabesmettingen in de regio. We moeten dus waakzaam blijven en we hopen dat mensen de maatregelen zullen volgen. We zijn alvast blij dat de regering strengere maatregelen heeft ingevoerd en roepen mensen dan ook op om deze te volgen.”

Volgens Sciensano waren er in de laatste 14 dagen 47 nieuwe besmettingen in Oostende. De stad overschrijdt daarmee alarmdrempel niveau 3.