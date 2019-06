Slagers Willy en Karel Deschildre geven hun ambacht door aan chefs van morgen Bart Boterman

03 juni 2019

22u22 0 Oostende Dat slagers Willy en Karel Deschildre gerenommeerd zijn voor hun ambachtelijke bereidingswijzen, is intussen ver buiten Oostende geweten. Dertig koks in wording van VTI Spijker uit Hoogstraten zakten maandag speciaal af naar de badstad om de knepen van de ambacht te leren. “De chefs van de toekomst het verschil tonen tussen ambachtelijke bereidingen en industriële producten”, zegt Karel Deschildre.

Willy (67) en zoon Karel (42), met vier erkenningen tot streekproduct op zak, maakten graag een dag vrij om hun stiel over te brengen aan de vierdejaars van de opleiding restaurant-keuken. Ze leerden op traditionele wijze witte pens (boudin à l’Ostendaise), paté (Oostends zeeschelletje) en droge worst met zeewier (zeesaucissen) maken. “Hier krijgen ze de fundamenten van de ambacht te zien. Dat is nodig, want tegenwoordig worden vleeswaren hoofdzakelijk op industriële wijze vervaardigd. De kennis en vaardigheden gaan meer en meer verloren. Ik vind het belangrijk dat de chefs van de toekomst de traditionele productieprocessen nog kennen. Het gaat tenslotte om ons cultureel en gastronomisch erfgoed”, zegt Karel.

Zeewier

Maar dat is volgens hem niet de hoofdreden om op traditionele wijze te werken. “Het verschil in smaak is groot ten opzichte van wat je in de supermarkt koopt. Toch zijn velen zijn niet meer gewoon om traditionele producten te zien en te proeven, want de textuur en vorm zijn niet dezelfde. Dat merkten we ook aan de leerlingen, toen we hen op voorhand lieten proeven. Maar snel hadden ze de smaak te pakken”, voegt Karel toe. Zo stonden ze in het begon toch wat kritisch over de zeewier in de droge worst. “Maar achteraf gezien blijken onze droge worsten het ideale opstapje om zeewier te leren kennen als voedsel”, besluit hij. De zeewier hoeven ze maar te halen bij de buren in de vismijn.

Streekproducten Deschildre bevindt zich op het Maritiem Plein op de Oosteroever in Oostende. Naast de vleeswaren van Willy en Karel worden nog tal van erkende Vlaamse en West-Vlaamse streekproducten aangeboden in de winkel.