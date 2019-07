Slachtoffer steekpartij buiten levensgevaar, dader voortvluchtig Bart Boterman

23u51 26 Oostende In de Hertstraat in Oostende is maandagavond een man van Pakistaanse origine in de onderbuik gestoken tijdens een discussie met een andere man. Het slachtoffer werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht maar is intussen buiten levensgevaar. De dader is voorlopig spoorloos.

Het incident gebeurde rond 20.45 uur op enkele tientallen meters van de zeedijk. Beide betrokkenen stonden er met hun auto en waren uitgestapt. Parkeren is er overigens niet toegelaten. Volgens het parket van Brugge is voorlopig nog onduidelijk waarom ze in een discussie verwikkeld waren geraakt. Plots trok een van hen een mes, stak hij de andere in de onderbuik en sloeg hij op de vlucht. De politie en de hulpdiensten, waaronder de mug, kwamen massaal ter plaatse. Het slachtoffer werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht en werd met spoed geopereerd. Het parket van Brugge bevestigt dat hij niet meer in levensgevaar is.

De verdachte zou inmiddels geïdentificeerd zijn maar is nog voortvluchtig. Intussen loopt het onderzoek verder. Het zou ook om een man van Pakistaanse origine gaan.