Slachtoffer overleden nadat hij met heftruck in Visserijdok rijdt tijdens verslepen van netten Bart Boterman

06 mei 2020

13u33 104

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan. Oostende Langs de Hendrik Baelskaai in Oostende is woensdag kort na het middaguur een dramatisch ongeval gebeurd. Een bestuurder van een heftruck was visnetten aan het verplaatsen maar reed plots achteruit het Visserijdok in. Het slachtoffer is ondanks een uur reanimatie aan de gevolgen overleden.

Omstanders zagen hoe de heftruck plots achterwaarts het sop in dook en alarmeerden de hulpdiensten. Duikers van brandweerposten Oostende, Gistel en Brugge snelden ter plaatse. Onderweg hielden de pompiers een telescopische kraan van Noordzee Kranen tegen die net voorbij reed. De kraan werd opgevorderd om te assisteren tijdens de interventie. “Onze manschappen waren snel ter plaatse en de duikers slaagden erin de heftruck te lokaliseren in het water. Het slachtoffer lag echter gekneld op de bodem, onder de heftruck. Met behulp van de telescopische kraan is de heftruck omhoog gelift en het slachtoffer bevrijd. Desalniettemin heeft de man zo’n 25 minuten onder water gelegen”, zegt luitenant Hein Vandenberghe van Hulpverleningszone 1.

Met behulp van de kraanarm en een draagberrie werd de man omhooggehesen en startte de reanimatie op de kaai. Dat heeft meer dan een uur in beslag genomen. Uiteindelijk mocht die lange reanimatie niet baten. Het slachtoffer is aan zijn verwondingen overleden. Het gaat om de schipper van de O.191 Romy dat langs de Hendrik Baelskaai ligt.

Later meer.