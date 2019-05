Slachtoffer krijgt tattoo bij afrekening in drugsmilieu: dader (37) riskeert 7 jaar cel Jeffrey Dujardin

30 mei 2019

10u39 0 Oostende Een 37-jarige Oostendenaar riskeert in beroep in totaal zeven jaar cel nadat hij verstek liet. De man riskeert vijf jaar cel voor zijn rol bij een afrekening in het drugsmilieu. Steve V. deelde niet alleen klappen uit, hij bewerkte het slachtoffer ook met een mes en een tattoonaald. Daarnaast riskeert hij twee jaar cel nadat hij agressief werd bij de onderzoeksrechter en hij vluchtte voor een verkeerscontrole.

Drie mannen, waaronder V., trokken in de nacht van 21 op 22 mei 2016 richting de woning van C.R. in Oostende. “Op een dag is men het beu”, zegt zijn advocaat Kris Vincke die een lichtere straf vroeg. “De vrouw was een dealer, maar ze verkocht geen drugs maar rommel. R. liet zich daarvoor zeer goed betaling. Mijn client kocht er een halve kilo speed maar beseft dat het rommel is.”

Ze besloten haar een lesje te leren. R. werd vastgebonden op een stoel. Er werd geslagen en V. verwondde haar ook met een mes, haar ‘onderrug’ bewerkte hij met een tattoonaald. “Dat ze een tattoo heeft op haar kont en dat hij ze geplaats heeft, dat zal wel”, zegt meester Vincke. “Maar dat zal niet in die omstandigheden gebeurd zijn.” Uiteindelijk gingen de verdachten aan de haal met 1.200 euro en een zak xtc-pillen. “Hij wou gewoon zijn geld terug.” De procureur-generaal in beroep vroeg de bevestiging van straf voor beide zaken, “Het is simpel. Jullie hebben geluk dat jullie niet vervolgd zijn voor foltering. Jij bent een blok agressie en als je begint ben je niet tegen te houden.” Uitspraak op 26 juni.