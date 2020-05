Skaten in Velodroom opnieuw toegelaten, maar je moet wel reserveren Timmy Van Assche

20 mei 2020

16u09 0 Oostende Vanaf morgen donderdag zijn skaters, steppers en bmx’ers opnieuw welkom in de Velodroom. De skatebowl gaat opnieuw open, maar er wordt wel gevraagd om op voorhand te reserveren.

“Het heeft even geduurd vooraleer skaters zich opnieuw kunnen uitleven, maar met de inzet van enkele jeugdwerkers kunnen we het skatepark opnieuw veilig openen. Er is een versoepeling van de maatregelen, maar de veiligheid is en blijft primordiaal. Het is alvast een opsteker dat deze vorm van niet-georganiseerde sport, die zeer populair is onder de jongeren, weer van start kan gaan”, zegt sport- en jeugdschepen Bart Plasschaert (CD&V)

Er wordt wel gevraagd aan skaters om op voorhand in te schrijven. Er kunnen via die inschrijving maximaal twintig skaters inschrijven per blok van twee uur. Twintig is het maximaal aantal toegelaten sporters op een terrein. “Via de inschrijvingen kunnen we ook voldoende toezicht voorzien, daarvoor worden in een beurtrol de medewerkers van de Oostendse Jeugdhuizen en van Push Skate Academy ingezet", aldus nog Plasschaert.

‘De Velodroom’ zal elke dag open zijn tussen 14.00 tot 20.00 uur. Enkel skaters, steppers en bmx’ers kunnen er terecht. Het is niet toegelaten om er rond te hangen. Alle info: www.oostende.be/velodroom. Los van de skatebowl, blijft individueel skaten op de openbare weg, met maximum twee andere (steeds dezelfde) personen, toegelaten.