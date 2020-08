Sint-Lodewijksschool heeft bijna 500 leerlingen en koopt parochiezaal om extra ruimte te creëren Leen Belpaeme

10u00 0 Oostende Tijdens de zomervakantie kocht het schoolbestuur van de Sint-Lodewijksschool Konterdam parochiezaal De Kreeke aan. De school heeft bijna 500 leerlingen en is daarmee de grootste basisschool van Oostende. “Er was dringend nood aan extra ruimte.”

“Een school is immers meer dan klaslokalen, er dient ook ruimte voorzien te worden voor zorglokalen, bewegingsruimte, een muzisch- en technieklokaal, eetzaal…”, vertelt directeur Alexandra Vercruysse. “Waar we vroeger creatief moesten omgaan met heel wat lokalen, kunnen vele noden nu gelenigd worden dankzij de extra ruimte die de aankoop van de parochiezaal met zich meebrengt.”

De Sint-Lodewijksschool is al enkele jaren bezig met een masterplan infrastructuur. “In 2012 werd de nieuwbouw aan de Guido Gezellestraat in gebruik genomen. Nu wordt De Kreeke gerenoveerd. In de voorzalen worden zorg- en STEM-lokalen voor het kleuter ingericht. In de grote zaal, die dienst doet als eetzaal, verdwijnt de bar en in de plaats komt er een gebruiksvriendelijke keukenhoek. De achterzaal wordt omgevormd tot een kleutersportzaal. De speelplaats van de school wordt doorgetrokken tot aan De Kreeke.”

Heel wat parochiale activiteiten vinden plaats in parochiezaal De Kreeke en tal van verenigingen konden er terecht. De school wil deze lange traditie verderzetten. “Verenigingen en parochie blijven welkom, net als in de sportzaal van de school.”