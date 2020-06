Siegelinde Lacoere nieuwe algemeen directeur Stad Oostende Leen Belpaeme

23 juni 2020

19u29 0 Oostende Op de gemeenteraad van 22 juni legde Siegelinde Lacoere de eed af als nieuwe algemeen directeur van Stad Oostende. Ze is de opvolger van Kristof Beuren, die eind mei afscheid nam. Lacoere heeft 16 jaar ervaring bij de stad.

Op 31 mei trok Kristof Beuren de deur van het Oostendse stadhuis dicht, na tien jaar als algemeen directeur. Intussen liep de procedure voor de aanstelling van een nieuwe algemeen directeur en daar is Siegelinde Lacoere (41) als beste kandidaat uitgekomen. Lacoere was de voorbije jaren departementshoofd van het departement Ondersteunende Diensten. De nieuwe algemeen directeur werkt intussen al 16 jaar voor Stad Oostende en heeft ook al ervaring als directeur Personeel en Bestuurszaken. Lacoere woont in Bredene en is juriste van opleiding. Guy-Paul Libin, die in de tussenperiode waarnemend algemeen directeur was, herneemt vanaf 23 juni opnieuw zijn functie als adjunct-algemeendirecteur. “Er staan ons heel wat uitdagingen te wachten maar ik ben ervan overtuigd dat we er samen in zullen slagen om de dienstverlening voor alle Oostendenaars nog verder te verbeteren”, zegt de kersverse directeur