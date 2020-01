Shoppingaanbod op Oosteroever breidt verder uit: ook ‘Beauté’ plant komst naar nieuwe site Timmy Van Assche

25 januari 2020

20u13 0 Oostende In de Victorialaan op de Oosteroever in Oostende, ter hoogte van residentie ‘Oostkaai 11’, opent Maité Maeckelberghe dit voorjaar haar nieuwe trendy zaak ‘Beauté’. Dat laten Versluys Groep en Maeckelberghe zelf weten. “Het moet een toonaangevend en exclusief ‘hair & beautysalon’ in de brede zin van het woord worden.” Daarmee verhuist dus nog een Oostendse onderneming naar de nieuwe Oostendse wijk.

Naast de traditionele haarverzorging voor hem en haar, kan je er straks ook terecht voor make-up, gelaatsverzorging, manicure, wimpers, wenkbrauwen, voetverzorging en gelnagels. Daarnaast investeert Maité in een moderne ‘spraytan’-installatie, waarbij je al na een paar minuten kan pronken met een mooi gebruinde huid. Maité Maeckelberghe is met deze nieuwe zaak niet aan haar proefstuk toe. “Toen ik 2012 mijn schoolcarrière nog maar net achter me lag, kriebelde het al om een eigen kapsalon uit de grond te stampen. In 2015 voegde ik de daad bij woord, waarbij ik eerst in bijberoep en later als volledig zelfstandige m’n eigen zaak opende in Oostende. Al snel bleek dit een schot in de roos en werd het bestaande kapsalon uitgebreid met een beautysalon, dat uitgebaat wordt door zus Loïcque. Dankzij het harde werk noteerden we een sterk groeiend cliënteel”, laat Maité weten. “Door de stijgende populariteit was ik al even op zoek naar een nieuwe locatie. De stap naar de trendy stadswijk Oosteroever is een unieke opportuniteit. Kwaliteit, vriendschap, passie en creativiteit blijven onze vertrouwde kernwaarden.”

“Win-win”

Bart Versluys, CEO van Versluys Groep die op Oosteroever nieuwbouwprojecten ontwikkelt, onderstreept de komst van Beauté. “Ik ben trots dat we hier jonge, ambitieuze bedrijven kunnen verwelkomen. Het ‘hair & breautysalon’ is een perfecte aanvulling voor de site en een win-win voor het bestaande cliënteel en nieuwe klanten op Oosteroever.” En zo blijven er maar nieuwe handelszaken naar Oosteroever komen. Eerder maakte interieurzaak Design Oostende bekend naar de site te verhuizen met een nieuwe boetiek, naast hun showroom in de Koninginnelaan.