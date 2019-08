SevZero opent Paulusfeesten. Op de gitaar, John Crombez: “Als De Wever belt om een regering te vormen, zal hij even moeten wachten” Leen Belpaeme

09 augustus 2019

16u49 0 Oostende Hoewel sp.a-voorzitter John Crombez volop bezig is met de toekomst van zijn partij, zal hij zich maandag toch vooral concentreren op de Paulusfeesten in zijn Oostende. Als gitarist van SevZero treedt hij er als eerste groep aan. “Als Bart De Wever belt om een regering te vormen, zal hij toch even moeten wachten.”

De headliner maandag op de 47ste editie van de Paulusfeesten, die van 12 tot en met 18 in Oostende plaatsvinden: da’s Laura Tesoro om 20.15 uur. Maar zij is allesbehalve de enige bekende naam die dag op een podium. De eerste band die aantreedt, op Pier en Pol, is SevZero met Toerisme Oostende-directeur Peter Craeymeersch als zanger én John Crombez als een van de bekendste bandleden.

Het zijn al drukke tijden geweest voor het sp.a-boegbeeld, met de ene verkiezingscampagne na de andere. Momenteel is het voor John Crombez spannend afwachten of Bart De Wever sp.a meeneemt naar de onderhandelingstafel. Maar er is meer in het leven dan politiek en voor John Crombez is dat onder meer ook muziek spelen bij SevZero. Hij heeft al wat repetities moeten missen, maar donderdagavond lukte het wél om samen met de band te repeteren voor de start van de Paulusfeesten maandag. “We hebben al eens op de feesten gespeeld met SevZero en ik heb eens een gastoptreden gedaan met Revenge 88. Maar gitaar spelen, is pure ontspanning voor mij. Het geeft veel energie om even alles los te laten met een elektrische gitaar en een versterker.”

Gitaar spelen, is pure ontspanning voor mij. Het geeft veel energie om even alles los te laten met een elektrische gitaar en een versterker John Crombez

Crombez speelt al 28 jaar in muziekgroepen, waarvan 9 jaar bij SevZero. “Ik ben een paar keer gestopt, maar ik kan het niet missen, dus begin ik altijd opnieuw. Het lukt niet altijd om naar de repetities te komen en dat is jammer, want het is even plezant als optreden zelf. Alleen thuis repeteren is niet hetzelfde als in groep kunnen spelen.” Optreden op de Paulusfeesten: het blijft speciaal voor de Oostendenaar. “Dat evenement heeft een typische sfeer. Maar ook als we in mijn geboortedorp Eernegem spelen, heeft dat toch altijd iets extra.”

Voor geen geld missen

SevZero staat maandag al om 17.45 uur op het grote podium. De groep zal nieuwe muziek brengen, met zowel covers als eigen nummers. Het kan wel eens een vliegende start betekenen voor de Paulusfeesten. “Als iedereen die gezegd heeft dat hij zal komen er ook effectief is, zal het plein goed vollopen”, zegt Crombez.

De partijvoorzitter wil het optreden dan ook voor geen geld missen. Nochtans wordt verwacht dat Bart De Wever na het weekend beslissingen zal nemen over de coalitie die hij wil vormen. In twee van de drie scenario’s die op tafel liggen, heeft hij ook sp.a nodig. “Als ze mij nodig hebben om een regering te vormen, zullen ze maandag toch even moeten wachten. De Paulusfeesten gaan voor”, lacht Crombez. Volgens de laatste berichten lijkt de kans dat De wever nog de hand reikt naar sp.a evenwel steeds kleiner te worden en ligt een Zweedse coalitie, zonder sp.a, momenteel het meest voor de hand.

Meer info: www.paulusfeesten.be.