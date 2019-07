Servische dievegge pikt juwelen in tweedeverblijf maar lost geen woord Jelle Houwen

02 juli 2019

09u48 0

Een 30-jarige dievegge van Servische afkomst weigert meer uitleg te geven over een inbraak in een tweedeverblijf in Oostende. Die vond plaats tussen 1 april en 18 mei 2017, toen de eigenares, een vrouw van 85 jaar uit Boortmeerbeek, terugkwam op haar appartement langs de Leopold II-Laan. Er bleek veel braakschade te zijn aan haar flat. Er werd wat kleingeld en een reeks juwelen gestolen: haar trouwring, twee polshorloges, een gouden armband, een halsketting met uurwerk en nog een ring. Na een onderzoek kwam C.M. in het vizier als de dader. De vrouw werd opgepakt maar weigerde elke medewerking en beriep zich op haar zwijgrecht. Omdat haar schuld bewezen werd kreeg ze 15 maanden cel en 800 euro boete. Ze moet slachtoffer M.V. in totaal 4.831 euro schadevergoeding betalen.