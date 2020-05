Serval vermist in Oostende: Temptation Megan belooft 1.000 euro voor wie Thor vindt Leen Belpaeme

29 mei 2020

21u53 70 Oostende Sinds vanmorgen is een serval ontsnapt uit een woning in de Spalaan in Oostende. De katachtige is 9 maanden oud en kan zich snel verplaatsen. De eigenaars loven 1.000 euro uit aan de vinders.

Voor wie de serval niet kent. De serval leeft in de Afrikaanse savanne en is herkenbaar aan zijn zeer lange poten, lange nek en kleine kop. Het exotisch diertje wordt tot één meter lang en tot 15 kilo zwaar. Ze lijken wat op kleine luipaarden. “We hebben om 15.30 uur al een tip gekregen dat hij aan de andere kant van de stad zit. We willen hem graag zo snel mogelijk terug thuis hebben”, vertelt Megan Desaever, bekend door haar deelname aan Temptation Island. Servals zijn mini-jaguars en niet ongevaarlijk. “Hij kan gevaarlijk zijn voor kleinere huisdieren. Als mensen hem zien moeten ze onmiddellijk bellen en niet proberen om hem zelf te pakken. Hij is veel groter dan een gewone kat en hij kan gevaarlijk zijn als hij in het nauw gedreven wordt. Wij komen hem beter zelf ophalen, want hij kent ons”, waarschuwen de eigenaars.

Servals mogen in België niet gehouden worden en daarom kreeg de oproep ook al heel wat negatieve reacties, maar Desaever heeft naar eigen zeggen een vergunning. “We hebben heel wat ruimte binnen en buiten in een grote tuin waar Thor vrij mag rondlopen. Normaal gezien heeft hij ook een tracker aan, maar die moet één keer op 24 uur opgeladen worden. De tracker lag toevallig op te laden toen hij ontsnapt is.”